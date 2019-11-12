華為派20億激勵士氣　出3招冀破美國「市場武器化」

中國電訊設備巨頭華為近來遭受美國打壓。為獎勵員工應對美國打擊有功，華為近日決定發放兩份「特別獎金」，一份是多數人有份的「奮鬥獎」，相當於1個月工資；另一份是向大約兩萬名參與國產組件切換的人員，發放總額20億元（人民幣，下同）的獎金，人均約10萬元。

大規模「國家級攻擊」

華為派大錢犒賞員工，一是要激勵士氣以鼓勵員工打持久戰，二是要對外宣示華為財政穩健，有能力提供額外獎勵。

創辦人任正非11月接受美國媒體訪問時更稱，華為可以在沒有美國的情況下生存下來，他強調華為不是貿易戰的一個因素，又稱歡迎美國總統特朗普（Donald Trump）現在或卸任後到訪。

面對美國層層施壓，任正非意識到華為公司正面臨危急的時刻。（Reuters）

不過華為面對的不是一般商業競爭，而是大規模「國家級攻擊」。美國是戰後世界第一強國，至今仍是第一大經濟體和消費市場，美金更是全球通行貨幣，理論上一旦將其市場力量「武器化」，彈指之間足以摧毀任何企業，去年中國電訊業龍頭中興就遭美國封殺，幾乎陷於沒頂之災。

去年中興幾遭沒頂之災

中興為了求存，最終須交出鉅額罰款，改組管理層，並接受美方派員監督。為甚麼看似強大的企業會一觸即倒呢？最直白是全球化分工之下，美國主導了整個遊戲，在技術、原材料和金融領域佔據上風，任何企業一落入其火力網，基本上都難以全身而退，中興就毀在對美製晶片的依賴，一遇斷供就求救無門。

要應對美國的「市場武器化」，華為作為一間民營企業，單從技術角度看，美國一則可封殺各種軟硬件供應，由晶片設計軟件到電路板零件，無一不包，二則可中止操作系統更新，損害華為產品品質，三則可指令銷售平台下架華為產品。實則假如真的全面開打，華為擋得住這一招，也不一定捱得過下一招。

事實卻是華為並未倒下，華為的第一招是「自力更生」。據任正非自稱，華為早已囤積晶片和零部件庫存，投入百億計美元資金，逐一補上技術缺口，最有名的是「麒麟」系列晶片，以及「鴻蒙」操作系統，通過降低對依賴度，抵銷美方部份攻勢。

具備與美企「攬炒」的本錢

華為的第二招就是「攬炒」，憑藉自身企業實力，足以要美企也不好受。單講5G業務，華為的專利申請數領先全球，佔總數的34%，外企如要分一杯羹，短期內根本無法繞過華為；作為業界領袖，華為是大批美企的大客戶，枯榮與共，當中鐳射裝置供應商Lumentum便需要就禁令影響，大幅下調盈利預測。

美國打壓華為，明言是指控其為中國政府作「間諜活動」，暗下用心是遏制華為的領先優勢。既然對手發動「國家級攻擊」，華為尋求「國家級援助」是自然之事：14億人龐大市場消化華為產品；科研產業群在政府扶持下，填補供應缺口；北京在國際舞台施展影響力，引導美企「繞過」封殺令。

不論華府如何講分開處理，又或任正非豪言寧願犧牲公司，華為始終是中美貿易談判的籌碼。一邊是美國一再延長禁令寬限期，意在保留要脅北京的手段；另一邊是華為祭出上述3招，成功保持收益在可觀水平。儘管如此，如果中美談判完全破裂，美國嚴厲執行禁令，屆時華為才會面對真正挑戰。