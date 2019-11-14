中美貿易談判生變數　「旁觀者」加拿大最焦急？

美國《華爾街日報》11月13日引述知情人士報道，中美貿易談判於採購農產品的議題上觸礁。美國總統特朗普指，中國同意每年購買最多500億美元的農產品，但就潛在的協議列明數額一事，北京存有疑慮。 另一邊廂，就應否採用中國通訊商華為在5G網絡建設，加拿大通信安全局（CSE）建議應全盤棄用，安全情報局（CSIS）認為有關風險可以透過充分的測試和監察減輕。加拿大政府未對評估作出回應。

不一定要買加拿大豬肉

去年12月，加拿大應華府要求，以違反伊朗禁運令為由，拘捕華為副董事長孟晚舟，至今已為時近一年，其間中加關係急轉直下。

中方先是以國安理由拘捕兩名在華加拿大人，其後又以食安檢查問題為由，限制進口加拿大農產品，直到最近才有放寬跡象。

美國總統特朗普。（資料圖片）

早前中國正式宣布，由於加方在食安認證問題上「知錯能改」，所以恢復進口加拿大牛肉和豬肉。確實中國受非洲豬瘟困擾，豬肉價格急升，但消極一些說，事到如今多少一個供應國都已經沒太大分別，至於積極一些說，就是以北京財力物力，大可從歐洲各國和巴西增加供應，不一定要找加拿大入貨。

中加關係取決於中美關係？

與其說解禁是經濟決定，不如說是個政治決定。首先加拿大剛剛大選，總理杜魯多雖然連任，但就要籌組少數派政府，北京可以期望換屆帶來新作風，故此稍為示好。其次是孟晚舟一案持續至今，已經失去初始時的曝光率，中加兩國也較有輿論空間以調整立場。

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不過上述情況都只是次要因素，畢竟孟晚舟仍然要戴上腳鐐，接受監視居住，儼如一囚徒，而杜魯多政府連任成功，迄今仍表明司法問題，司法解決，不見得會為了北京而介入訴訟。換言之，孟晚舟案作為根本問題，暫時無從解決，而引渡官司一拖可以反覆上十年，雙邊關係只會在低谷徘徊。

實則中方忽然「放生」加拿大，主因很有可能是中美貿易談判有進展。北京當然知道，渥太華現階段已無法掌握事態發展，干預司法機關不是選項，唯有美國主動撤銷引渡，這宗官司才可以皆大歡喜地告終。解鈴還需繫鈴人，中美關係一旦緩和，中加關係也會自然解凍。

美方政治計算路人皆知

在貿易談判進程中，美國一直將孟晚舟案列為司法問題，又將華為列為國安問題，本來不承認拿兩者作額外的對華籌碼。

到了今年5月，美國下令美企「斷供」華為，並表明連同貿易談判一併處理，自此都不再去自圓其說；至於孟晚舟案，雖然華府未去到承認「一併處理」的地步，但箇中政治計算已路人皆知。

有見及此，加拿大若果想全身而退，只可旨望中美貿易談判順順利利，連帶化解孟晚舟案，否則渥太華曠日持久地夾在中美之間，將會在國際舞台上永無寧日。如今中美貿易談判再生變數，外界不妨觀察一下北京會否再次對加強硬，從而驗證中加關係冷暖是否取決於中美關係演變。

杜魯多政府於此似是旁觀者，例如就是否批准華為參與5G建設，其決定只在於標誌作用。即使雙方有息事寧人的密契，孟晚舟案迴響已極大，北京沒可能因加方「放行」華為，就任由國內龍頭企業高層被引渡至美國。儘管如此，加拿大如參考德國做法，不去公然排斥華為，至少可避免再次重創雙邊關係。