【逃犯條例】新華社：「沉默的大多數」打破沉默　開始勇敢站出來

反修訂《逃犯條例》引發的示威浪潮持續逾5個月。官方《新華社》刊文，稱不願再做「沉默的大多數」的香港市民開始勇敢站出來。

11月16日，港大外有人清理路障。（余俊亮攝）

文章指，連續數日，港島、九龍和新界多區都有市民不懼威脅，合力驅趕四處肆虐施暴的「黑衣暴徒」，清理路障協助恢復交通，顯示社會渴求和平安寧的強大民意。「事實充分證明，妄圖以犧牲700多萬香港人民生福祉而達到一己政治私利的陰謀已被越來越多人所識破，市民對示威者的粗暴行為不再沉默，正義的力量終於迸發。」

文章稱，這種力量是自發的、堅定的、強大的。人們從止暴制亂、恢復秩序的強烈渴求出發，聚集在一起，用自己的雙手修補家園，用行動向社會傳遞真正熱愛香港的正能量。

文章續指，「得道多助，失道寡助。」無論何時何地，人心都是這個世界上最為重要的標尺。當前，止暴制亂、恢復秩序是香港最為緊迫的任務，越來越多的香港人也正在這面旗幟下團結匯聚，為之擔一份責任、盡一點心力。「我們希望，更多熱愛這片土地的人能夠敢於從沉默中走出，涓涓細流匯成滾滾洪流，浩浩湯湯，激濁揚清，讓正義之聲成為社會的最強音，徹底驅散籠罩在香港上空的烏雲。」