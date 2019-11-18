【1118】多區市民清路障　人民日報：形成足令暴徒顫抖的正義之聲

反修訂《逃犯條例》引發的示威浪潮持續逾5個月。有網民上周一（11日）起發起「三罷」行動，並在多條主要幹道設置路障，交通受阻。不過自上周六（16日）起，有市民出街清理路障，成功清理港大、浸大一帶路障，昨日（17日）再有人到九龍塘及紅磡一帶繼續清理。 內地官媒《人民日報》今天（18日）發表「銳評」文章，指愈來愈多市民參與到清障活動當中，是久違的正能量，又稱愛國愛港人士互相扶持、共襄義舉，「靠清障，靠撐警，形成了足以令暴徒顫抖的正義之聲。」

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文章稱，人們用各種方式表達對暴力的厭惡和對正義的支持，但很多市民怕暴露身份而被暴徒「私了」，敢怒不敢言。近來，對亂象痛心疾首的愛國愛港人士紛紛表示「忍無可忍」，他們靠清障，靠撐警，形成足以令暴徒顫抖的正義之聲。可見，形成「示範效應」和「規模效應」是對付「寒蟬效應」的最好辦法。

批「騎牆派」助長暴徒氣焰

文章話鋒一轉，指除了愛港市民組成的「拆牆派」外，還有「砌牆派」和「騎牆派」。「砌牆派」聲稱捍衛「自由」，但一再剝奪他人出行和免於恐懼的自由，妄想用有形的牆阻擋他人。至於「騎牆派」雖不鼓勵暴力，卻也不敢與暴力「割席」，既想要寬容溫和的姿態，又拒絕承擔職業責任，這種不辨是非的「騎牆」心態，助長暴徒的囂張氣焰，形成「平庸之惡」和「沉默之惡」。

香港修例風波持續多月。（羅國輝攝）

「蔚然成風的義舉是對惡行的最大震懾」

文章認為，路障攔不住正義的香港市民，市民自發拆牆、清障的暖心之舉顯得尤為可貴。他們與警察、駐港部隊官兵一道，讓滿地狼藉的香港恢復整潔，讓烏煙瘴氣的城市重生正氣。蔚然成風的義舉是對惡行的最大震懾。

文章最後指，止暴制亂，既要靠特區警方嚴正執法，也要靠司法機關依法懲治暴力犯罪分子，更要靠廣大市民行動起來，形成反暴力、護法治、保穩定的壓倒性正能量，唯有如此，香港才能盡快結束亂局、恢復社會穩定。

（人民日報）