【逃犯條例】聯合國人權高級專員促港府開展對話　中方：干涉內政

反修例風波持續多月，聯合國人權高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）昨日（11月30日）在《南華早報》撰文，指出香港政府走出危機的唯一途徑就是與整個社會進行廣泛、開放與具包容性的對話。 中國駐日內瓦代表團在同日指責巴切萊特干涉中國內政，嚴重違反《聯合國憲章》宗旨和原則，中國對此堅決反對，並已向巴切萊特和人權事務高級專員辦公室提出嚴正交涉。

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巴切萊特的文章又表示，香港人已經通過區議會選舉傳達了明確信息，並稱儘管各方都必須放棄使用暴力，但港府必須採取能建立信任的措施，例如對警察過度使用武力的指控進行公正調查。

聯合國人權高級專員巴切萊特（Michelle Bachelet）。（資料圖片）

中國駐日內瓦代表團發言人陳亞歐回應稱，行政長官林鄭月娥和她的團隊做了許多努力，以開放態度與民眾接觸、溝通，與民眾進行了一百多場對話交流，並稱真正在破壞這些對話努力的是那些激進暴力犯罪分子和反中亂港勢力。

陳亞歐又指，香港目前的問題根本不是什麼人權和民主問題，激進分子打著「五大訴求」的幌子，肆無忌憚地實施暴力犯罪，踐踏香港的法治和社會秩序，挑戰「一國兩制」底線，這不是在表達什麼訴求，而是赤裸裸的「政治恐嚇」、「政治要挾」，目的就是搞亂香港、癱瘓特區政府，進而奪取特區的管治權，使「一國兩制」名存實亡。

（綜合報道）