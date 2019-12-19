歐洲議會向在囚維吾爾學者伊力哈木頒薩哈羅夫人權獎　女兒代領

歐洲議會薩哈羅夫人權獎頒獎典禮周三（12月18日）在法國史特拉斯堡（Strasbourg）舉行。因分裂國家罪行被中國判處無期徒刑的維吾爾學者伊力哈木·土赫提（Ilham Tohti）獲獎。伊力哈木的女兒出席頒獎典禮代領獎項。

伊力哈木的女兒出席頒獎典禮代領獎項。（路透社）

伊力哈木的女兒在領獎時表示，很感激有機會說出伊力哈木的故事，因為他自己無法來說。

她說：「今天，在中國的維吾爾人沒有自由，學校沒有，公共場合沒有，即便在自己的家裏也沒有。我的父親，像很多維吾爾人一樣，被打上了暴力極端主義者的標籤，就像是一種病需要治療，一種思想需要清洗。正是在這樣一種錯誤的極端主義標籤下，政府將100萬，甚至可能更多的人送進了集中營。在裏面，維吾爾人被迫放棄他們的宗教，語言和文化；在裏面，人們受到折磨，有些已經死去。」

華春瑩曾表示，歐盟委員會向被囚維吾爾學者伊力哈木頒薩哈羅夫人權獎，其做法是有問題的。（資料圖片）

中方曾批干涉內政、「獎勵恐怖分子」

歐盟委員會於今年10月24日宣布將該獎項授予伊力哈木。對此，中國外交部發言人華春瑩曾表示，其做法是有問題的，「伊力哈木被中國法庭判定有罪，希望歐盟尊重中國內政和司法獨立，不要獎勵恐怖分子。」

全國人大外事委員會亦曾表示強烈不滿，發言人批評歐洲議會以「人權」為幌子「粗暴干涉中國內部事務」；又稱伊力哈木大肆從事分裂國家的犯罪活動，其犯罪行為證據確鑿，「這樣的人被歐洲議會授予獎項，是對極端主義和恐怖主義的縱容，也充分暴露了歐洲議會在人權問題上的虛偽和雙重標凖。」

伊力哈木於2014年年底因分裂國家罪罪成，被法院判處無期徒刑。（路透社）

分裂國家罪罪成 被判無期徒刑

資料顯示，伊力哈木現年50歲，生於新疆阿圖什，維吾爾族人，曾任中央民族大學講師。2014年1月，他被中國警方逮捕。同年7月，在烏魯木齊中級法院的審理中，伊力哈木被指以「維吾爾在線」網站為平台，利用大學教師身份，通過授課活動傳播民族分裂思想，蠱惑、拉攏、脅迫部分少數民族學生加入該網站，形成了以他為首要分子的分裂國家犯罪集團。

2014年年底，伊力哈木分裂國家罪罪成，被法院判處無期徒刑。