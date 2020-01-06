吉林原副檢察長吳長智獲刑8年　曾傳涉富商劉希泳、央視芮成鋼案

2019年12月31日，吉林省通化市中級人民法院對吉林省人民檢察院原副檢察長吳長智受賄案一審宣判。吳長智受賄罪成，判處有期徒刑8年 吳長智之所以廣受外界關注，是因為他曾被指涉央視主持人劉芳菲丈夫、香港富商劉希泳死亡案，還可能與央視前主持人芮成鋼案有關，甚至被指是前中共中央書記處某位書記的外甥。

「通化市中級人民法院」微信公號發佈消息稱，對吳長智以受賄罪，判處有期徒刑8年，並處罰金人民幣200萬元。受賄違法所得依法予以沒收，上繳國庫。

公開信息顯示，1962年5月出生的吳長智是吉林磐石人，仕途一直在吉林，主要在組織及政法部門工作。

報道指出，2008年至2018年，吳長智在擔任吉林市委組織部副部長、松原市人民檢察院檢察長、吉林省人民檢察院反貪污賄賂局局長及副檢察長期間，非法收受他人財物共計折合人民幣1,907萬餘元。

吳長智還被指違反政治紀律，對抗組織審查，違反中央八項規定精神，大搞權錢色交易，且在十八大後不知止、不收斂、不收手。但鑑於吳長智能如實供述犯罪事實，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄事實，有坦白情節；檢舉他人重大犯罪，且查證屬實，有重大立功表現；且認罪悔罪，積極退繳全部贓款贓物，可依法對其減輕處罰。

傳負責芮成鋼案件調查

2014年7月11日，芮成鋼被中國檢方帶走，當時輿論傳其不僅參與央視高管受賄，還傳其泄露中國國家機密。

而後2017年2月網上流露一則吉林省蛟河市人民法院執行通知書，通知書顯示芮成鋼已經因為行賄受賄罪被判刑6年，起刑日期為2015年5月18日，刑滿釋放日期為2020年12月11日，但外界傳的間諜事件與性醜聞（與中共多名高官夫人有染）均未被提及。

曾有報道引據央視官員透露，涉及芮成鋼犯罪的證據材料神秘失蹤，而吉林反貪局提供的芮成鋼涉嫌犯罪的證據有瑕疵，檢方無法用這些證據來指控芮成鋼，使芮成鋼案件定性和刑罰大縮水，最終芮僅被判囚6年。有消息指，負責芮成鋼案件調查的就是時任吉林反貪局局長的吳長智。

這也讓當時的中共政法部門以及紀委開始秘密調查，究竟是誰在為芮成鋼通風報信和為芮成鋼求情。

香港商人劉希泳（中）於2017年3月回到內地後，被帶到中朝邊境的一處審訊室內遭到嚴刑審訊後死亡。（資料圖片）

此外，吳長智也被傳與劉芳菲丈夫劉希泳死亡案有關。香港商人劉希泳於2017年3月回到內地後，被帶到中朝邊境的一處審訊室內遭到嚴刑審訊後死亡。2018年9月7日負責審訊劉希泳的9名檢察官被判刑入獄。

隨後，吳長智於2018年11月13日被宣布受查；2019年1月15日，吳長智被免吉林省人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員職務。