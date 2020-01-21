【觀察】武漢肺炎為何讓港台「聞之色變」？

華人文化中最重要的節日農曆新年即將到來，但兩岸三地卻因為「新型冠狀病毒肺炎」（俗稱「武漢肺炎」）膽戰心驚。

截至1月21日早上8時，內地各地已錄得219宗個案，而泰國、日本及韓國均錄得確診個案，輸入個案全部是武漢人。由於武漢肺炎病例大幅增加的時間點，臨近大陸「春運」，而在已知的傳染途徑中並不排除人對人的可能性，因此外界十分擔心疫情會在「春運」期間有大爆發的趨勢。

但在疫情爆發之前，香港和台灣的衛生部門和媒體對於武漢肺炎都有高度的警戒和重視，可謂是「聞之色變」，而造成這個現象背後的原因是甚麼呢?

截至1月21日早上8時，內地各地已錄得逾200宗新型冠狀病毒肺炎確診病例。（路透社）

首先，當然是因為這是一個未知的新型疾病，2003年爆發「沙士」（SARS）的前車之鑑更是讓港台兩地對這次的武漢肺炎異常警惕。根據公開資料顯示，最終沙士的病情在內地有5,327病例，而死亡人數高達349。而在香港則有1,755個病例，死亡人數為299人。台灣有307個病例，而死亡人數有47人。

然而，雖然這是新型流行病，但港台民眾對於大陸民眾在心態上不夠重視它的反應，也是使得港台民眾擔心疫情會進一步擴張的根本因素。武漢肺炎從2019年12月8日開始有第一起案例的通報，但民眾似乎認為官方能夠有效控制和管理疫情，因此在互聯網上並未有太多相關討論和預防措施的教學，而輿論和警覺意識的缺失也間接使得疫情進一步升級。

其次，是港台民眾對於中國官僚體系的不信任導致，民眾害怕北京有意隱瞞疫情將使得疫情更加難以控制。根據BBC在1月18日的報道中顯示，為英國政府和世界衛生組織提供諮詢的倫敦帝國理工學院的MRC全球傳染病分析中心預估武漢肺炎的傳染人數已達1,700人，而這個數字和1月20日中國衛生部所公告新增的139宗病例顯然有巨大的落差。

再者，是港台民眾對於大陸民眾和地域的歧視和偏見導致，認為大陸民眾的衛生條件和不良的衛生習慣恐加速疫情的擴散。根據公開訊息顯示，武漢肺炎的病毒原生地應是武漢華南海鮮市場，而在2020年1月1日起，武漢華南海鮮市場已被下令進行休市整治。而在1月11日，武漢市衛健委通報稱，第一起死亡患者為61歲男性，「因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同時患有腹部腫瘤及慢性肝病。該患者常年在武漢市華南海鮮市場採購貨物。1月9日經搶救無效死亡」。海鮮市場一向於以外界的刻板印象就是「髒亂臭」、衛生條件差，而武漢華南海鮮市場做為疫情發現處，間接強化港台民眾對於大陸衛生條件不佳的刻板印象。

最後，則是因為時間點。兩岸三地雖然政體不同，但在流行病的影響下，其實早已是「命運共同體」。而大陸特有的「春運」不僅在內地，也將衝擊到港台。以台灣為例，大約有200萬台胞生活在大陸，而「過年回家」已是華人的傳統文化，因此台灣對此高度戒備其實情有可原。

隨着武漢肺炎的疫情不斷擴大，外界也十分關注兩岸三地究竟如何進行醫藥衛生合作。在台灣疾管署在1月12日派2名專家到武漢查訪後，這被視為兩岸互釋善意、共同防治疫情的開始，但後續會又有何種合作，值得外界關注。