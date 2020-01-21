【武漢肺炎】專家分析病毒有五大重點　有信心不會重複非典情況

湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情急速擴散，由於短時間內病例大幅增加，內地民眾出現恐慌。 就武漢肺炎疫情，國家衛健委高級別專家組組長鍾南山及有關專家周一（20日）接受傳媒採訪，並回應相關提問。專家表示現在有很好的監控手段以及隔離制度，不會重復17年前非典的情況。

國家衛健委高級別專家組組長鍾南山以及一眾組員現身接受傳媒採訪。（中新社）

鍾南山及其他高級別專家組組員對新型冠狀病毒的分析，大致可分為五大重點，一是疫情很可能來自野味，可能性較大的動物品種有竹鼠、獾等野生動物。第二個重點是新型冠狀病毒跟SARS病毒相比，盡管有很多的同源性，但兩者是完全不同的病毒，只是某些方面有近似的地方。新型冠狀病毒的傳染情況正處於「爬坡階段」，但是相比SARS傳染性沒那麼強。

第三個重點至第五個重點都與防疫有關，分別是普通人要提高對新型冠狀病毒肺炎的認識，由於已確診醫護人員受感染，所以要提高警惕；沒有特殊情況不要去武漢，有感冒要到發熱門診就診，要戴口罩；實際不一定非要戴N95口罩，一般的口罩已能阻擋大部分帶有病毒的飛沫進入呼吸道，要預防新型冠狀病毒，戴口罩是有效的。

以下是鍾南山及其他高級別專家組組員與官方記者的對答實錄：

《央視》記者：你好，我是中央廣播電視總台央視記者，我想問武漢市兩天內確診139例新型冠狀病毒感染的肺炎患者，北京和廣東省也有病例發現。請問鍾院士，您怎麼看當前的疫情形勢？

中國工程院院士、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山。（中新社）

中國工程院院士、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鍾南山：我想當前的形勢，感染人群的地理分布跟武漢海鮮市場關係很密切。當然現在武漢有關部門發現了這個問題以後，很快就把野生動物市場關閉了。這個所謂的海鮮市場相當多的是野生動物，關閉了以後，陸續還是又出現了有感染的病例。同時，大概在全國四五個省市，然後國外都發現有這個關系，幾乎都跟武漢有關係，去過武漢、從武漢來。證實了有人傳人的傳染。也證實了有醫務人員的感染。

正因為有這麼幾個情況，我們覺得對它的研判，已經不是偶然的、散在的疾病了，而且它現在的情況已經不是動物傳人。現在還出現有人傳染，在廣東有兩例，肯定的是傳染，沒有去過武漢，但家人得病以後回來傳給他。一個地方爆發，其他地方是散在的，不能說中國爆發。因為這個定位對媒體來說非常重要。

就流行病學的狀態，現在是在起始階段。我們6個人昨天（19日）去了武漢，昨天跟前天情況不一樣，前天跟大前天情況又不一樣，特別是昨天比較正式地出現了人傳人的情況，還有醫務人員感染的情況，這是非常重要的標誌。

那麼同時，當然多種原因，原來40多個，現在100多個，光是局部的，我想還是有多種原因。第一，這個疾病有時對它的認知有個過程，現在檢測能夠比較快地檢出來，這是一個，不是全部。第二，大家在研判的過程中，現在你要定它的話，以前是從國家的CDC，或者國家部門嚴格地鑑定以後才可以。現在的考慮不太一樣，因為兩次的檢測有陽性你就可以定，這也是一個原因。

作為我們來說，原來是四五十例，現在是100多例，是不是增加的極為迅速，不能這麼講，一個新發的疾病在早期是有一個過程。

醫務人員受到感染，這就是一個重要的標誌。當然這個病很難跟非典（SARS）來比較，病情比較輕，肺部的情況還不像非典，病毒性肺炎通常的情況就是這樣。

中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光：因為這病從發現到現在還不到一個月的時間，我覺得可以說我們在國家衛健委的領導下做了大量的工作。在這麼短的時間內，我們可以說是分離了病毒，搞新的序列。另外臨床上做了救治，在流行病學上是最辛苦的，國家疾控中心的高福主任親自帶隊去溯源，一會他會介紹。對這個病，一個疾病有一個潛伏期已經測定了，因為確實是不容易，有的病存在了幾十年也不一定完全搞清楚了。我們發現這個病對它的認識，我用一句話來說，日日更新。我們從參加專家組以後，昨天的認識和前天認識不一樣，今天的認識和昨天的認識不一樣，這是傳染病早期的特點，沒有甚麼可值得大驚小怪的。

既然叫傳染病，如果這個病沒有人傳染，我倒覺得驚訝，我們認識了那麼多傳染病的基礎上又增加了新型，叫新型冠狀病毒感染。

另外疫情的情況，第一是武漢市，第二全國，這是不一樣。武漢市做了很多的控制，華南海鮮市場高濃度的病毒暴露，那麼多人突然感染了，這個感染遠遠超過了一般人傳染，短期內出現病毒。現在都算早期，就發現了人傳人的現象，我們是實事求是地，發現了就馬上要向大家公布。我自己覺得對武漢市來講，這個傳播進入了一種社區傳播的早期。別看100多例，相對於武漢市1000多萬人這是一個很小的數字，但我們需要高度警惕。現在採取措施，完全是可以逆轉的。

在武漢，現在還沒有發現年輕人、兒童、學生感染，老年人有感染，這是一個重點。疫情現在處於早期，必須得加強防控措施，讓每個老百姓都知道。我們知道春節人口流動是很重要的一個因素，我們希望人群現在能不到武漢去就不去，武漢人能不出來就不出來。這不是官方的號召，是我們專家組的一些建議。

從全國來看，現在都沒有發現輸入病例再傳染，我們要控制不發生第二代病例傳染，更不能出現第三代。所以我們更應該加強行動，迅速防控起來了。

這個病是我們交過手的很多傳染病的一個，過去很多傳染病被我們打敗了，現在增加了一個新的對手。老百姓應該相信我們，國家疾控中心能迅速控制。現在也沒有出現混亂，都很有序。

中國科學院院士、中國疾病預防控制中心主任高福：這個事情發生以後，我一直在一線。就像剛才講的，認識這樣一個新發病有一個過程，並且是一個科學過程。我們已經做了大量的工作。病毒也在變，病毒在適應環境，在適應人類。

我們在野生動物銷售的環境裏檢測到新型冠狀病毒，當然傳染源還不明確，找不到具體是哪個動物。但是大家一定要相信科學，科學是知識不斷積累、不斷認知的過程。新型冠狀病毒應該說是第7個，過去我們知道6個，其中包括非典，它們都是從某個哺乳動物、野生動物傳來的，中間有一個宿主，然後再感染人類。過去是這麼一個規律，所以我們這次在很短的時間內把全基因組測序測出來了，知道它的祖宗是誰，基因是哪來的，又分離了病毒，看到了病毒，大概是這麼一個過程。根據它的特點，根據它的相似性我們推測會有野生動物在裏面起了很關鍵的作用，所以我們做了溯源動物。

專家組推斷病毒的來源在華南海鮮批發市場。（中新社）

為甚麼我們推斷病毒的來源在華南海鮮市場？現在看來經歷了三個階段：最早的時候所有的病人都和華南海鮮市場有關，非常清晰，從動物跳到人類，有適應性變異，就有有限的人傳人。武漢衛健委現在每天都在病房，我們的防控措施和對病毒的認知，就是和病毒做一場賽跑。有這樣科學的認識，我們會科學防控、科學處置，所以大家不要慌。

《健康報》記者：請專家組回應一下現在病毒是不是有變異？

中國工程院院士、香港大學醫學院微生物學系講座教授、香港大學深圳醫院臨床微生物及感染控制科主管袁國勇：我們一定要戴口罩，這是非常重要的。我們的眼睛、鼻子、口，也一定要注意衛生。如果曾經去過武漢，回來的時候一定不要忽視，一定要告訴醫生甚麼情況，一定要做針對性的措施，因為我們現在還不知道這個動物的源頭是哪一個。但是如果真的有這個病毒的時候，找鍾南山院士就可以了。2003年非典和2012年中東的病毒，有一個藥對兩個冠狀病毒都是有作用的，所以我們相信應該是有效的。

中國工程院院士、香港大學醫學院微生物學系講座教授、香港大學深圳醫院臨床微生物及感染控制科主管袁國勇。（中新社）

這樣有一段時間以後，很多病人已經好轉了，拿他們的血型，看他們有沒有抗體。通過抗體去幫助這些病人。很多對付病毒的方案已經存在，我們相信我們的儀器。

中國工程院院士、傳染病診治國家重點實驗室主任李蘭娟：剛才鍾院士已經把疫情給大家做了非常好的介紹，隨着國家經濟的發展，我們對疫情防控的能力和水平已經大幅度提高，能夠盡快地把病原檢定出來，發現在甚麼地方。我們國家從非典以後已經出了一個非常好的防控體系，每個醫院都有發燒門診，我們也有檢測手段，尤其這次新的傳染病來了以後，我們短時間把試劑研製出來。到醫院檢測以後，患者有沒有到武漢出差，有沒有相關病人的接觸史，如果檢測出來全部陰性就排除了。陽性也不要怕，尤其我們各個省都有定點醫院。前段時間專家組已經制訂了防控治療的方案，市民有發燒情況要及時到醫院去。

現在國家的病原學檢測、全面防控已經有非常好的基礎。現在全國各地都已經建立起一套安全的門診防控體系，也有一套治療方法、搶救方法，有很多病人我們也都搶救過來。總體來講我們國家的救治隊伍還是比較完善的。大家不要怕，即使得了也不可怕，及時到醫院去，因為我們國家醫療衛生發展非常快。

我認為新聞媒體應該報道醫務人員的辛苦，醫務人員日日夜夜守護在病人身邊，所以希望媒體能更加地關註醫務人員白衣天使的精神，真正的醫務人員都是圍繞病人，不惜家庭、不惜個人的安危都在救治病人的第一線。對於那些傷醫的事件應該堅決地制止，醫務人員都是為了病人在努力地救治。

《新華社》記者：鍾南山院士，當前疫情防治工作有甚麼難點？您又有甚麼建議？馬上春運了，您對人口的流動是否有一些預警的提示，對後期疫情的發展有甚麼研判？

鍾南山：一開始講了，武漢地區有一些疫情報告，所以防控還是要針對武漢。首先武漢減少輸出是非常重要的一方面，除非極為重要的事情，一般不要去武漢。其次是輸出，另一個就是防止外面的感染。武漢應該有一個比較嚴格的口岸檢查，應該設立火車站、機場篩查檢測這樣一個措施。監測防控的標準，首先還是體溫，要是有些發燒、發熱症狀，特別是有體溫不正常的，我們建議這些人應該被強制性地控制在本市，這是一個很重要的點。

當然了，戴口罩防治這也是很重要的方面，被傳染得病的話跟這個也是有關係的。在珠海，有對夫婦確實在離開武漢的時候症狀並不是很明顯，結果後面檢測他們的女兒被傳染了，就是因為沒有戴口罩。

目前，防控最有效的辦法還是早發現、早診斷，還有及時接受治療、隔離。從公共衛生的角度來說，同樣的，對於已經診斷或者將要確診的病人進行有效地隔離，也是極為重要的。

網上流傳，武漢市的醫護人員已明顯加強防疫措施。（微博）

則才李院士也談了，我們要在不同的地區開展病情研究，這是得到國務院批准的。到現在為止，針對病情還沒有特效藥。說實在的，17年前的非典到這個階段為止也沒有特效藥，非常難。但現在確實有進展，我們在做一些實驗觀察，比如剛才袁院士講到對冠狀病毒有一些研究，我們正在進行動物實驗，同時也對一些候選的中藥進行觀察研究。病情研究不能靠碰運氣，科學研究要跟上，這也是我們現在非常重要的一步措施。

回到剛才你說的問題，對前景有甚麼看法？我認為各政府的領導要負起責任來，不單純是衛健委的問題。現在病情發展正處於一個節骨眼上，因為春運的40天裏，我們估計得病的人數還會有增加。但是剛才幾位都講了，我們不希望病情會呈鏈式的發展，那麼我們要防甚麼呢？重點就是要防止它的傳播，要害之處就是在傳播過程中出現一些超級傳播者，這些超級傳播者，它們的生物規律很難講清楚，它們在體內，是怎麼由傳播者變成超級傳播者的，這個不清楚。所以假如說能夠及時預防、隔離、觀察，不讓它傳播的話，那超級傳播者產生的幾率就降低許多。

得病人數在春節期間會有增加，但不會增加很多。經過一段時間以後，在大家共同努力下會慢慢有一個比較好比較穩定的疫情結果，這是最理想的。現在及時提醒大家了，領導、政府、醫務人員、社會都關心了，我們屬地領導也要負起責任，談到這個我們是有信心把疫情控制的。

另外我本人也是很有信心的，現在的情況不會重復17年前非典的情況。因為目前我們也就花了兩周時間，就把病情定位在了新型冠狀病毒。再加上我們有很好的監控手段以及隔離制度，我不相信它會像17年前非典造成的社會影響和經濟損害那樣大。

《新華社》記者：對於春運出行的民眾來講，有甚麼提示嗎？

鍾南山：如果感覺到身體不舒服，就不要春運出行了，尤其是身體發燒，尤其是身在武漢。假如說發燒還要出行回老家的話，相關部門檢測到後應該強制性地禁止他們出去。這是要提高防範級別，而不是單純的勸阻。

首先我們出行要有一個適合出行的狀況，如果說有點發燒、有點不舒服，那還出去不合適。其他需要注意的地方，比如說要注意洗手、要保持睡眠等等，和一般要注意的地方比沒有甚麼特殊的。

春運是一個漫長的遷移過程，火車非常擠，現在已經有很多人病了，而且很多人也已經外出了，所以目前不見得有特殊的辦法去很好的控制，現在各個點都在加強發熱的監測。

曾光：我再補充一點，關於對疫情的提示，我是這麼認為的，過去看戰爭兩軍對陣，電視劇、電影都很多，包括這次不單取決於敵人，也取決於我們。我們應對的得當，肯定使得局面得到控制。這個重要的環節是甚麼？對武漢市來講，是全民行動起來，聯防聯控，各個部門要走到前臺，把各方的力量調動起來。

舉個例子，春節以後很快就要開學了，學校要行動起來，學生不能感染。比如說老年人的問題怎麼辦？慢性病人的問題怎麼辦？社區應該行動起來，應該給他們所有人一個宣傳資料，都知道發熱應該怎麼辦，外出應該怎麼辦，遇見這個情況怎麼辦？

另外還有一些醫務人員，有很多做公共工作的，公交車的售票人員、還有銀行櫃枱人員等面向老百姓的，一個人得病以後可能傳染很多人，所以每個行業都得行動起來。千萬別帶病工作、帶病旅遊，這是非常危險的。

還有改變飲食習慣，不要再吃野味了。如果把這些都做好了，我覺得武漢很快會平息。那其他地方，來一個病例控制一個，很快，其他地方的壓力就小了。

另外有一條，恐怖的流言造成的殺傷力要遠遠大於疾病本身，這是非典的教訓。這個沒有了，就便於我們控制病情。另外，要提國際合作，有一個IHR是國際衛生條例，世界各國都承諾出現一些緊急情況要通報的制度。我覺得這次中國做的非常好，從一開始就向世界衛生組織通報了，還給其他國際社會通報，給港澳台通報。前段時間港澳台同胞組團到武漢去，我覺得這個做的挺好，而且現在世界衛生組織又來了，在來之前我們把病毒的序列給他了，這樣的話就可以向全世界分享，這一點我們確實有進步。

曾光：關於疫情研判我非常贊同鐘院士說的，可能春運之後會伴隨著升高，不但是可能，而且難以避免，再努力工作也會升高，春運結束以後會迅速地下降。所以，春運我們要采取措施，要把它的升高度降低到比較低，這是我們所希望的。

曾光：另外一個可能升高是哪方面，事先告訴你們，當我們的血清診斷出來以後要做流行病學調查，我們要做一些輕的，把疾病譜搞出來，都搞清楚以後，這個數字可能還要擴大，這也是科學研究的需要，事先告訴大家這是正常的，沒什麼了不得的。要相信，我們這麼多年發生了很大的變化，我覺得得相信現在的科學進步。

國際廣播電台記者：剛才介紹了在疫情防控中國際合作和國際交流的情況，在韓國、泰國這些病例是甚麼情況？國際交流合作的情況再說一下。

曾光：現在是互通消息，世界衛生組織也明確了，我們把所有情況跟世界衛生組織進行了通報，我們中國及時地採取措施，對人類傳染病防控做了很大的貢獻，下一步會跟他們保持聯系，而且在各項工作中取得了他們的支持、了解。

《央視》記者：我想問一下，很多人感染之後除了發燒之外還有哪些症狀，怎麼通過已知的辦法判斷出它是新型冠狀病毒感染呢？

李蘭娟：現在要分清，在武漢地區有一批傳染源，所以這些病人要更加重視到門診去檢測，是不是感染了新型冠狀病毒。其他地區，我們有流行病學調查，有沒有到武漢來、有沒有從武漢出去，如果沒有，一般來講可能性比較少。但只要是發燒，只要有病毒感染，還是要到門診檢測。

《央視》記者：剛才提到了屬地的領導要負起責任來，所以請問一下目前對於各個城市的聯防聯控，包括防控的機制有沒有統一的建議？

李蘭娟：黨中央、國務院這次高度重視新型冠狀病毒感染的發生，所以有許多的指示、批示，今天專門開了電視電話會議，海關、交通等有關部門都要負起責任來，尤其是各級政府要承擔責任，把聯防聯控的機制啟動起來。幾個方面：武漢要把疫情、病人感染者控制住，盡快防止向其他地方擴散。對於其他各省市，病人要切實地發現，主要是有不舒服、有癥狀、有接觸者，要到相關的門診去檢測。檢測以後及時地發現，然後及時地隔離，包括在其他地區發現，不但給他隔離，跟他接觸相關的病人也要按照要求隔離。這樣把有限的傳染源控制了，就不會引起大規模的擴散。政府要在這方面負起責任，各個部門共同來負責。這個機制是我們中國的優勢，也是國家制度能夠控制傳染病非常好的一套體制或者機制。