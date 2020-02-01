【武漢肺炎】聲稱疫情讓美國勝利　美國官員言論實在有違人道

尚未得到有效控制的新型冠狀病毒肺炎，不僅已經造成中國超過200宗死亡病例，也無疑正在給中國的經濟帶來負面影響。無論何時，疫情都是全人類都在面臨的挑戰。從中南海到鄉野村鎮，中國正在舉全國之力對抗疫情，而世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞就對中國政府應對疫情的努力和及時反應表示讚賞。 在這個緊張時刻，與中國正進行貿易戰的美國政府，將中國旅遊警示上調到同伊拉克、阿富汗一樣的最高級別，過度反應從政治上似乎無可厚非，但美國部分官員近日的言論卻實在令人瞠目。

美國商務部長羅斯2017年9月訪問中國。（Reuters）

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）1月30日在接受媒體採訪時公開宣稱，新型冠狀病毒肺炎疫情或有助於工作崗位更快重返北美，甚至稱之為「勝利」。羅斯的言論，讓即便是持反中立場的媒體都稱其「引發非議」。

美國衛生部長艾薩（Alex Azar）在1月28日的講話，則被認為是影射中國在應對疫情問題上與美國不合作。當天，因為美國三次提出到華「援助」遭拒，艾薩出言敦促中國需「保持合作與透明」。但事實上，中國政府早在1月11日就有向世衛組織分享新型冠狀病毒的基因序列，且自1月20日起，國家衛健委就替換武漢當地的數據通報，每日彙總發布全國確診病例和疑似病例數據。世衛組織專家也在1月20日至21日赴武漢進行實地考察。艾薩自身也承認，與2002年至2003年爆發的沙士相比，這次中國政府反應更及時。所以，艾薩發出這種批評的目的令人疑惑。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的言論就更加尖鋭，其於1月31日訪英國期間，除了表達希望繼續維持與英國的多領域良好關係，「讓世界在本世紀仍然以西方世界的原則運作下去」，還稱「中國共產黨是我們這個時代最核心的威脅。」

美國國務卿蓬佩奧2020年1月13日在舊金山英聯邦俱樂部發表講話。（AP）

蓬佩奧長期以來致力於遊說世界各國不要使用華為的產品，他在英國發表此番言論的背景是，英國1月28日決定將有限度的開放華為參與其5G網絡的建設。此前為了勸說德國禁用華為，蓬佩奧在訪德期間（2019年11月7日）除了警告使用華為，將導致德國的電信網絡建設問題變得很複雜，還呼籲德國「共同為自由而戰，對抗專制體制」，並點名俄羅斯和中國。BBC曾評論稱，許多華盛頓的盟友也不完全贊同蓬佩奧尖鋭的分析。

恰恰是被蓬佩奧時刻不忘批評的中國體制，在此次的肺炎疫情中，卻重現17年前非典期間的北京「小湯山」模式，在武漢短時間內新建兩座專門醫院。速度之快，以致美國的政論節目主持人亦稱，「沒有別的國家能與之匹敵，你比如說美國，可能裝個無線電視都沒這麼快。」

對於美國官員在中國全力以赴抗擊疫情期間的種種出格言論，外交部發言人華春瑩有即時作出回應，稱在許多國家都以不同方式表示對中國抗擊疫情的支持和幫助的背景下，美方的相關言行既不符合事實，更不合時宜，「實在太不厚道」。

無可否認，中美之間結構性對抗已經從貿易戰，蔓延到香港、台灣、新疆乃至以5G為代表的高科技領域；甚至需要承認，從2018年兩國貿易戰爆發至以後很長一段歷史時期內，美國國家政策的核心之一，一定是通過各種手段全面遏制中國的崛起。但是，政治是政治，人道是人道，即便兩國的意識形態不同，美國官員利用疫情在中國爆發為時機，遏制甚至攻擊中國的做法，不僅有失大國國格，也有違他們一直津津樂道的人道主義的底線。