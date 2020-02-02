【武漢肺炎】輿論場：疫情及輿情炙烤　紅十字會亂象叢生須整頓

不知道誰說的，「潮水洶湧的時候，沒一個人是孤島」。但是武漢肺炎疫情肆虐之下，當地紅十字會卻以一種打破常規邏輯的魔幻形式，證明自己在這場疫情中的存在。從收取醫療隊捐贈服務費，到售賣捐贈蔬菜，從物資分配失衡到涉嫌為特權官員開後門，從人員高薪福利到強迫央視直播中斷……中間或有謠言作祟，但是疫情衝擊之下，無能和遲鈍已經暴露無疑。

中國紅十字會黨組書記梁惠玲，在2017年擔任河北省紀委書記時候的照片。（VCG）

疫情和輿情雙重壓力之下，中國紅十字會總部的官員終於坐不住了。2月1日，中國紅十字會總部黨組書記、常務副會長梁惠玲率領總會工作組趕赴湖北武漢，「指導、督促湖北省紅十字會、武漢市紅十字會做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作。」官方信息稱，中國紅十字會會長陳竺出席行前動員會並講話。

9年前的2011年，「郭美美炫富事件」讓中國紅會的聲譽和公信力一落千丈。而這次的武漢肺炎疫情之下，再次讓紅十字會陷入極大輿論漩渦的，則是始於1月26日一則已經被證偽的傳聞。

2011年的「郭美美事件」後，趙白鴿被委以重任（黨組書記）挽救，她曾表示：「如果兩到三年 仍然翻轉不了『黑十字』的印象，我自動請求辭職。」結果最終未能力挽狂瀾。（新浪微博）

1月26日，多張聊天截圖在內地網絡上流傳，聲稱「武漢市紅十字會向上海醫療隊收取6%-8%捐贈服務費，否則拒收防護服等醫療物資」。次日武漢紅十字會通過官方微博闢謠，並聲明他們只負責接收捐贈物資，具體的發放和分配均武漢市衛健委統一調撥安排。之後武漢市委書記在新聞發佈會上也再次指出所謂收費之說純屬謠言。

但是因此被推上風口浪尖的紅十字會已經難逃中國輿論炙烤。捐贈收手續費被闢謠之後的第三天（即1月30日），一篇題為「山東壽光援助武漢350噸蔬菜，武漢市紅十字通過超市低價售賣」的文章在微信和微博上流傳。當晚武漢市紅十字會再次在官方微博發聲闢謠。稱從未接收到所謂捐贈的「壽光蔬菜」，更沒有參與該批蔬菜的分配、售賣。不幸的是，武漢紅十字會發闢謠聲明後並未獲得讀者的轉發和分享，反而在微博評論區招致一片罵聲和質疑。網友評論稱：「你反思一下為什麼你的問題這麼多？」要求武漢紅十字會公開捐款明細的聲音也出現並呼聲漸高。

這為武漢紅十字會招致輿論實錘怒批瞞下了伏筆。因為後來的信息顯示，武漢紅十字會總編制人數只有13人。無論是實際人數還是實際調控能力，武漢紅十字會都遠不能匹配目前武漢疫情的需要，捉襟見肘之下，滿目亂象叢生。

1月30日，武漢市紅十字會通過官方微博披露：截止到1月28日24時，武漢市紅十字會累計收到社會捐款39,871.687萬元（人民幣，下同），已撥付指揮部5,391.46萬元用於疫情防控，已撥付定向捐贈400萬元。

外界發現，這意味着截止到當時，武漢市紅十字會收到善款近4億人民幣，但撥付出去使用的僅僅逾5,391萬，剩下3億多人民幣還沒有發揮任何作用。更被輿論批評的是，在武漢紅十字會的官網上，呈現的僅是捐款明細，使用明細無迹可尋。

一個巨大反差是，包括協和醫院在內的武漢當地收治肺炎病人的一線醫院卻在通過多種渠道向外界告急：口罩，酒精以及防護服等物品短缺甚至沒有！

質疑之聲隨即而起：中國境內乃至境外捐贈支援了諸多資金和物資，最艱苦的前線（一線醫院）為何出現「子彈打光」的情況？要知道，武漢1月23日已經宣布進入「戰時狀態」。

對此，《人民日報》旗下公告「俠客島」毫不客氣的指出：戰時捐贈問題向來敏感。前線不怕流血但怕血白流；後方不怕付出但怕付出被浪費、被辜負。捐贈的物品和國家下撥的物品，最要緊的是流向需要之處。

武漢紅十字會亂象叢生遭民眾怒批。（中新社）

輿情洶湧之下，有網民通過公開的《2018年度武漢市紅十字會部門決算》和《武漢市紅十字會2019年部門預算》，推算出2018年武漢紅會人員經費27.47萬元，人均工資福利23.28萬元。遠遠高於同年武漢市城鎮單位就業人員年平均工資73,671元。而其2019年的人均工資福利增至27.98萬元，折合到每個月足足2.3萬。民意更加憤怒。

對於武漢紅十字會來說，也許真是「屋漏偏逢連夜雨」。就在此時，該會公布的1月29日的「物資使用情況分布」上，總共發放口罩24.5萬個，但流向抗疫一線醫院的武漢協和醫院的才3,000只，而不接受發熱病人的武漢仁愛醫院（主營婦幼保健）卻調撥了1.5萬個N95口罩。更讓中國民眾敏感的是，武漢仁愛醫院屬於早已臭名昭著的民營莆田系。

4年前（2016年4月至5月）震驚中國的「魏則西事件」，揭露了莆田系通過和軍隊醫院合作斂財的不堪現實，此後莆田系醫院在中國的聲譽直跌。此番在公眾看來非常不公平的口罩分配結果，很難讓人不聯想到各種黑幕。

此時再回顧1月27日，武漢市委書記馬國強對外所稱：「我們強調所有捐贈物資一定要通過紅十字會」，「統一歸口，避免在現在疫情防疫防治的這個過程中由於混亂，被某些人或者有一些人來鑽空子。」充滿了諷刺意味，因為在外界看來，此時藉機鑽空子的，似乎恰恰就是武漢紅十字會和其利益相關方。

雖然是國際紅十字運動的成員，但是中國紅十字會也屬於國務院領導，在民眾眼中具有官方色彩。（新華社）

湖北省紅十字會2月1日坦承武漢紅十字會物資分配確實存在問題，對此「深感痛心、自責和內疚」，並將對責任人追責。但又將捐給仁愛醫院的口罩名稱從N95改為據稱不適合一線醫院的KN95，但此舉已經難以消除公眾的懷疑。

畢竟，當號稱以「弘揚人道、博愛、奉獻精神，保護人的生命和健康，維護人的尊嚴，促進人類和平進步事業為宗旨」的中國紅十字會，反轉稱成此次武漢肺炎疫情致命的「腸梗阻」，一切解釋和藉口都顯得蒼白無力。

同在2月1日，還有另外兩件激怒民意的事情發生。

先是有視頻顯示，2月1日當天一名男子從武漢紅十字會臨時倉庫提出一箱3M口罩，放入一輛車牌為鄂A0260W（後被網民查為武漢市政府辦公廳公務用車）的汽車後備箱中，該車司機稱領取的物資是「給領導配的」。這段視頻之所以讓民眾如此憤怒，一是因為湖北尤其是武漢口罩奇缺，二是在武漢紅十字會公正性已經搖搖欲墜的背景下，這一視頻無疑是火上澆油。有網民憤怒嘲諷：「又是一個『領導先走』」。

視品中的男子將提取的整箱口罩準備放到公務車後備箱內。（微博視頻截圖）

2月1日當天下午，中國最大也號稱最權威的官方媒體——央視新聞的記者走進武漢市紅十字會倉庫探訪物資的接收和分發情況。結果魔幻的是，在直播過程中，記者試圖探訪倉庫物資分發處受到保安阻攔，據稱有1,200萬人觀看的直播就此被切斷。正在觀看直播的觀眾直接「炸鍋」，該事件隨即登上微博熱搜。

央視記者表明身份，但保安仍然態度強硬。（影片截圖）

最新消息顯示，武漢市政府2月2日回應指，前文鄂A0260W車牌司機領取的口罩用於市政府辦公廳疫情防控工作專班相關人員，具體場合為參加市應急物資儲備與管理工作會議。該口罩已經通過市應急物資儲存倉庫管理人員的登記、審批等手續。

但是民意的憤怒似乎無法就此剎車。哪怕網絡已有文章披露，從接聽電話，到統計財物，以及聯絡倉庫等等，包括二三十個武漢普通市民組成的志願者在內，武漢紅十字會從除夕開始一直在超負荷運轉。而武漢乃至湖北紅十字會為此流露的委屈，並未能得到同情。

非常之時，需要非常之人和非常之能。就如公號「俠客島」所說，從疫情爆發至今，無論捲入輿情風暴的是誰、是哪一方（比如武漢或湖北政府的某些官員、黃岡一問三不知的衛健委主任、以及此次的紅十字會），輿論關注的問題主線並無二致。即在這場戰「疫」中，應對措施是否科學？參與人員能力和態度是否足以勝任。

即便目前的輿論充斥着情緒發泄和部分誤解，但是無法否認的是，平常之時養尊處優且並無太多作為的中國紅十字會，在此番武漢疫情面前猶如被暴雨衝下濃粧的婦人，滿目的尷尬和難堪。中國紅十字會真的是時候進行徹底整頓和重組了。