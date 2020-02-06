【武漢肺炎】武漢之外　湖北哪個城市疫情壓力最嚴重？

武漢肺炎疫情持續。截至2月5日，重災區武漢確診人數達10117人，是全國首個確診數破萬的城市。除了武漢，湖北省內多個城市疫情都很嚴重，例如孝感、黃岡，確診數目亦已千餘宗。 除了武漢，哪些湖北城市的醫療壓力最嚴重？死亡率最高？

武漢確診人數達10117人，是全國首個確診數破萬的城市。（新華社）

根據國家衛健委公布的數字，截至2月5日，武漢確診數目10117宗，為湖北乃至全國確診數目最多的城市。湖北第二至第十位，依次是孝感（1886）、黃岡（1807）、隨州（834）、荊門（801）、襄陽（787）、黃石（566）、宜昌（563）、荊門（508） 、鄂州（423）。

直至2月4日，黃岡一直僅次於武漢，是湖北乃至全國疫情第二嚴重的城市。但到了2月5日，孝感市新增病例達到424宗，而黃岡市為162宗，令孝感一躍超過黃岡成為第二位。如果算上城市人口，孝感為560萬，黃岡為750萬人，孝感的感染比例亦較高。

兩城市死亡率高於武漢

武漢目前的感染後死亡人數為424人，死亡率4.09%，是湖北省死亡率第三高的城市。數據顯示，天門市確診人數138人，死亡人數10人，死亡率達7.25%，是湖北死亡率最高的城市；鄂州確診人數423人，死亡人數為18人，死亡率達4.26%，是湖北死亡率第二高的城市。

除了十堰、恩施和神農架，湖北其他地級市均出現感染者死亡。荊門死亡率為3.35%，是湖北死亡率第四高的城市。其他城市的死亡率均低於2%。

多地派出醫療隊到武漢對抗疫情。圖為西安國際醫學中心醫院組織的212名專家、醫護人員，到武漢市第八醫院(卓爾長江應急醫院)開展救治工作。（中新社）

孝感醫院壓力最高

雖然武漢市確診人數最高，但作為華中最大城市，其醫療水平亦其他地方高。以醫院壓力（確診人數：醫院數目）而論，考感市遠超武漢，成為醫院壓力最大的城市。其確診人數1886人，醫院數目卻只有12個，壓力指數高達157.17。

武漢、隨州居於醫院壓力指數第二和第三位。武漢本身是疫情核心區，醫院數量全省之最，共128間，但確診人數也遙遙領先，壓力指數達到79.04。隨州儘管確診數只有834人，但其醫院數亦僅有11個，因而其壓力指數衝到了75.82，幾乎與武漢比肩。

除此之外，仙桃、鄂州、黃岡的醫院壓力指數約為40左右。其他城市均在25以下。

但如果以三甲醫院（按：內地醫療水平最高級別的醫院）比例而論，則以黃岡疫情壓力最嚴重。當地確診逾1800宗，但只有兩間三甲醫院，三甲醫院壓力指數（確診人數：三甲醫院數目）逾900，遠超出第二名孝感（471）。武漢有24間三甲醫院，壓力指數為421。

黃岡醫生覆蓋壓力居首。（中新社）

黃岡醫生覆蓋壓力居首 武漢床位壓力最嚴重

根據2019湖北省統計年鑑公佈的數據（未單列天門數據）測算，截至5日，本次疫情中醫生壓力最大的是黃岡，當地執業醫生為5100人，確診人數1807人，覆蓋能力指數（執業醫生人數：確診人數）僅2.82。之後依次是武漢、孝感、鄂州、荊州、襄陽，覆蓋能力指數徘徊在4-10之間。

床位壓力上，武漢市是最嚴重的。2019湖北省統計年鑑數據顯示，武漢市床位數高達95300張，但目前確診人數最多，因此在床位壓力（確診人數：床位數量）上也最為突出，為0.1062。孝感、隨州、鄂州三地，床位數量分別為24800張、11400張和5800張，也面臨較大壓力，分別為0.0760、0.0732和0.0729。

武漢市最近緊急修建了火神山醫院（圖）和雷神山醫院，以增加床位供應。（新華社）

多地開建「小湯山」

值得一提的是，當前武漢肺炎患者的收治救治並未開放單個城市的全部床位，而是在定點醫院和發熱門診基礎上分批次徵用。未來隨著疫情發展，不排除各城市會加大徵用醫院範圍以補給床位。

武漢市亦於最近緊急修建了火神山醫院和雷神山醫院，以增加床位供應。武漢市還在建「方艙醫院」。與此同時，其他城市也在緊急加建「小湯山」。據統計，包括黃岡、孝感、鄂州、隨州等地均已完成小湯山醫院的落地，以應對持續增長的病患數。