【武漢肺炎】近思錄：消失的蔣超良

被視為「臨危受命」的新任湖北省委書記應勇自2月13日走馬上任，迄今近一周。這幾天，應勇先是接任了前任蔣超良所擔任過的湖北省新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部指揮長一職，接着去現場、聽匯報，調整指揮部分工，顯得異常忙碌。一些內地傳媒稱，湖北整個防疫「打法」都變了。

曾是中國央行行長熱門人選的蔣超良（右一）在此次的新冠肺炎疫情中被「下課」，官方消息只說其被免職，並未公布具體」去向」。（新華社）

在湖北乃至全國各地都在陷入防疫大戰的熱潮中時，「戴罪之人」蔣超良從2月13日起開始已經在人們的視線中消失多日，似乎被徹底「雪藏了」一樣。蔣超良是否會就此銷聲匿迹呢？

2月13日，中組部副部長吳玉良出席湖北省全省領導幹部大會。彼時，在宣布湖北及武漢同時換帥時，蔣超良、馬國強甚至都未出現，吳玉良對二人是否另有任用亦隻字不提。

在中共官方語言中，「另有任用」雖然並非護身符，並不意味着被免官員的確能夠獲得另外任用，但事實上，被宣布另有任命後仍然被處分甚至被查的概率確實是少數。當然，「另有任用」，也不一定是提拔重用，也有可能平調，或者「發配」到冷僻衙門，甚至是「落馬」前進行冷處理的委婉措辭。

蔣超良從2月13日起開始已經在人們的視線中消失多日，似乎被徹底「雪藏了」一樣。（資料圖片/中新社）

前者如2019年10月內蒙古、寧夏、河南地方大員聯動，《新華社》當時發布消息稱，石泰峰任內蒙古自治區黨委書記，不再擔任寧夏回族自治區黨委書記職務；李紀恒不再擔任內蒙古自治區黨委書記、常委、委員職務，另有任用。隨後，李紀恒被證實接替到齡退役的民政部長黃樹賢「進京」履新，算是平調。其實，這類正常職務調整，中組部一般不會吝惜「另有任用」這幾個字。

後者如原證監會主席劉士余。2019年1月《新華社》報道稱，中共中央決定，任命易會滿為中國證監會黨委書記，免去劉士余的中國證監會黨委書記職務。國務院同時決定，任命易會滿為中國證監會主席，免去劉士余的中國證監會主席職務。劉士余另有任用。雖然隨後劉士余赴中華全國供銷合作總社擔任黨組副書記、理事會主任，但不過4個月後中紀委監察委即發布消息稱，劉士余同志涉嫌違紀違法，主動投案，配合中央紀委國家監委審查調查。當時的「另有任用」儼然成為落馬的前兆。

2014年有官方背景的「俠客島」曾解析原雲南省委書記秦光榮被免後「另有任用」的三種可能。 當時，雲南省官場腐敗已經人盡皆知，秦光榮雖然平穩着陸，進入全國人大常委會內務司法委員會賦閒，但是2018年全國人大換屆時徹底退出官場後僅一年即傳來其落馬消息。

除「另有任用」外，為宣布任免決定而召開的幹部大會本身藏着更為豐富的消息。事實上，一般而來，前任與後任交接班如果是正常的，那麼宣布任免決定的人事組織官員和繼任者都會對前任給予一定的正面評價，肯定對方的付出。而前任如果亮相也自然會有許多留戀主政地方和勖勉後來者的發言。

比如，2019年10月25日，陳潤兒接棒石泰峰繼任寧夏黨委書記。陳潤兒發言說，「近年來，在石泰峰同志帶領下，……大力實施「三大戰略」，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定工作，全區各項事業日新月異、蓬勃發展。這些成績的取得，承接了歷屆領導班子的努力和奮鬥，匯聚了全區各族人民的團結和拼搏，也飽含着石泰峰同志的智慧和汗水。我們向石泰峰同志表示衷心的感謝和崇高的敬意」，即是陳潤兒肯定前任石泰峰的。

應勇上任首日亮相湖北領導幹部會議。（湖北衛視截圖）

但此次湖北換帥，蔣超良非但沒有露面，應勇和吳玉良、湖北省長王曉東也無一人提及蔣超良的名字，更別提對其給予任何正面評價了。

總之，蔣超良的執政能力——臨場決斷和協調能力等等無疑是有相當問題的。這一銀行金融出身，曾經以研究貨幣金融政策著稱的「金融黨委書記」的確沒有經受住這場公共危機事件的考驗，甚至顯得驚慌失措。

不過，照當下情形看，還有兩年退役的蔣超良雖不必然被問責，但「活罪難逃」，想要平穩着陸，擔任某中央部門非實權職務或者提前進入全國人大政協，那依然相當困難。2018年因為吉林長生事件的發生，剛剛擔任國家市場監督管理總局黨組書記、副局長的畢井泉被中央政治局常委會引咎辭職，隨後畢井泉於當年8月辭職，但其中央委員等身份並沒有被免去。對於蔣超良來說，這或許是最好的結果。輿論會答應這樣的處理結果嗎？

不久前，習近平在2月3日中央政治局常委會的講話刊登於《求是》雜誌，其中披露了不少重要細節，比如1月7日召開中央政治局常委會會議時就對新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作提出了要求。這一細節至少說明中央並沒有被瞞報，這是否從一定程度上澄清了蔣超良的部分瞞報責任呢？