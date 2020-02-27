【新冠肺炎】被誤導？被欺騙？　官方專家接連鳴冤「罪不在我」

武漢肺炎疫情持續至今，官方公共衛生專家飽受抨擊。最近內媒《財經》便訪問國家衛健委第二批專家組的匿名成員，他透露專家組在武漢掌握的訊息和材料有限，無法得出新冠病毒「人傳人」的結論。在採訪中，這名專家直指武漢當地「瞞報」、「說謊」。

「可防可控」與「未見明顯人傳人」

是次疫情造成國家損失慘重，人命傷亡和經濟代價不菲，官民一致表明須追究到底，被罷免的地方幹部已成千上百，湖北省委書記和武漢市委書記均被免職，不過當沿著防疫反應鏈層層上溯，捲入爭議的又何止於地方政府呢？中央部委以至中央領導人亦要面對輿論質疑。

首當其衝的是兩批官方專家，他們受國家衛健委、中央疾控中心所託，赴武漢實地考察，評估疫情風險。直到1月20日「沙士專家」鍾南山接手和揭發前，專家組的對外口徑與武漢市政府一致，就傳播途徑的講法是「未見明顯人傳人」，就疫情性質則表示「可防可控」。

專家組成員王廣發來自北大，他於1月10日稱疫情「可防可控」，後來確診武漢肺炎，現已康復。（資料圖片）

事態急轉直下後，國民怪責專家一則不盡力示警，二則粉飾太平致全國掉以輕心，有誤導以至瀆職之嫌。武漢市領導亦若有所指，先是辯稱作為地方政府，須經「授權」方可發布消息，後來更直指自12月底經已上報疫情，所以中央才會派遣專家組，其言下之意就是：新年起官方專家負責「指示」防疫工作。

曾光：官員要考慮政經維穩問題

想當然爾，沒有一方會願意承擔「禍國殃民」這個指控，如官方專家便多次明裡暗裡「喊冤」。

中疾控流行病學首席科學家曾光於1月29日向官媒《環球時報》表示，專家們考慮科學問題，但官員的考量會有其他依據：「他要考慮政治視角，考慮維穩的問題，他要考慮經濟的問題，他要考慮春節老百姓的天倫之樂，滿意不滿意的問題。我們說的話往往只是他們決策中採納的一部分。」

2月17日，《明報》引述消息人士，指中疾控於1月初已向中央領導人報告，認為「不明原因肺炎」有通過呼吸道傳播風險，應立即採取行動，包括在公共場所防控等。該消息人士稱，中央領導人於1月7日召開政治局常委會議，疫情並非重點議題，結論亦只是注意防範，並要避免造成恐慌致影響農曆新年氣氛。

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官方專家的論點主要是「術業有專攻」，他們只管科學領域的問題，各級領導人才是負責「政治決定」的那一位，出了事可不能怪到專家頭上。

匿名專家：地方為主、專家輔助

至於《財經》所訪問的專家更逐點「爆料」，直指武漢市不提供完整報告和數據，所以專家只能夠有碗話碗，有碟話碟，根據其時僅41宗的確診病例，對外宣稱「可防可控」。該專家還斥責武漢市衛健工作負責人「說謊」，謊稱沒有醫護感染，誤導專家組，致得出「未見明顯人傳人」的結論。

專家組本職就是實地調查，如果每一步都推說「無從稽考」和「無從判斷」，那麼「中央派遣」的權威地位有何用武之地，又是否對得住公眾寄予「專家」頭銜的信任和名譽？《財經》訪問的專家就辯稱：「我們也沒辦法，因為很明確是屬地管理，我們接到的這個指示是地方為主，國家專家組幫忙、指導、輔助。」

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武漢市領導沒講錯，法規要求地方政府須先獲「授權」才可發布疫情消息，但在出事之前，武漢市一直視疫情為「地方事務」，自說自話。官方專家也沒講錯，法規要求地方政府負疫情預警之責，而論政治現實，當家作主負責柴米油鹽的是官員，專家聊備諮詢而已，可是收受俸祿卻遇事避難，怎講也不能全身而退。

事已至此，無怪乎國家主席習近平也承認：「在這次應對疫情中，暴露出我國在重大疫情防控體制機制、公共衛生應急管理體系等方面存在的明顯短板，要總結經驗、吸取教訓。」