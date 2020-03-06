【新冠肺炎】輿論場：「作業」沒抄　美國先學會了瞞報？

現今年齡在30歲以上的中國民眾大多對抗日題材的中國老電影《小兵張嘎》裏的一句台詞耳熟能詳：別看今天鬧的歡，就怕將來拉清單。中國主流媒體日前就尋得了一個「拉清單」的機會，對象則是美國疾控中心（CDC）。

起因是CDC宣布停止公布美國全國檢測新冠肺炎人數，只用「yes」和「no」來反映每個州是否有確診病例。包括人民網在內的多家中國國家級官媒都在官方社交媒體賬號上轉發這一消息，中國網友的關注甚至讓這一話題登上了新浪微博的熱搜榜。

在美國官方的口徑裏，新冠肺炎並不比流感嚴重多少。（Reuters）

CDC很有些「代人受過」的意思。中國網友如此在意這家機構的決定，是因為CDC此舉給人以「瞞報」的觀感——美國國務卿蓬佩奧2月下旬曾就新冠肺炎疫情呼籲「其他國家」在信息通報上做到「公開和透明」。

不光網友認為美國方面在「打臉」，一家大陸網絡媒體刊文批評道，之前美國部分媒體曾批評「中國隱瞞疫情」，但現在連一些美國人自己都在「沮喪地」發帖稱美國隱藏疫情才更嚴重，還援引美國網友在CDC官方推特下的評論：「中國政府建造醫院，並且承擔治療費用，美國呢？」

《澎湃新聞》以《美國危險，新冠防疫出現低級大BUG》為題，例數CDC的各類「烏龍事件」，並指出「當前美國檢測試劑嚴重不足」的問題。

有微信公眾號在推文的標題中使用了「喪心病狂」的字眼，大批特批美國政府「一恐嚇、二拒絕、三轉移」，稱美國聯邦政府「和邪教就只差一步之遙」。一些中國網友也改編中國作家魯迅的經典說法，稱美國政府是一個「吃人」的政府。

3月3日，美國紐約賓夕法尼亞火車站附近戴口罩的行人。（中新社）

有趣的是，從「CDC瞞報」到「美國政府『吃人』」，這套邏輯並不僅僅存在於中國網友中間，美國本土也有類似的聲音。最先報道CDC停止公布全美檢測人數的美國記者賈德•利格姆（Judd Legum）在Twitter中寫道，「缺乏檢測數據是醜聞。這是在掩蓋事實。」威斯康星州民主黨代表馬克•波坎（Mark Pocan）則寫信給CDC：「我們應該知道有多少人接受了測試。」一些美國網友甚至有些陰謀論的認定「這不是CDC的決定，而是彭斯的決定」，並認為「CDC在製造下一個切爾諾貝利」。

事實上仔細看CDC發佈信息的原文，停止公布的是「接受檢測人員」和檢測結果為「陰性」的人員數量。這兩條數據同樣一直沒有在中國的官方統計中出現過。同時，CDC強調的是，各州已經在自主進行試劑檢測，CDC的數據「已經不能代表全國範圍內進行的所有測試」。

也就是說，CDC停止公布檢測人數的出發點在於避免統計口徑的不統一而造成數字偏差。按照 CDC的數據，截止3月5日，美國新冠肺炎感染者有80人，但美國媒體的報道是137人。這也是CDC為什麼要在聲明中專門提到：「如果CDC病例與州和地方公共衛生官員報告的病例之間存在差異，則應認為各州報告的數據是最新的。」

CDC將數據發佈交給各州是基於美國現實的選擇，說CDC「瞞報數據」恐怕有些陰謀論了。（AP）

有觀察者注意到，由於此前核酸試劑盒在美國存在「檢測慢、數量不足、費用過高」等問題，2月29日CDC已授權六個公共衛生實驗室進行獨立檢測。CDC主任南希•梅森尼爾博士日前接受採訪時表示，到3月8日左右，公共衛生實驗室能夠覆蓋的檢測多達75,000人。這意味着美國未來大部分核酸測試將由第三方測試試劑完成。

如此一來，實驗室中可以對來自病人的樣本進行多種病原體檢測，而不需要等待亞特蘭大CDC控制中心的結果。同在2月29日，美國食品藥品監督管理局（FDA）也擴大了當地實驗室和醫院進行自己的檢測的能力。

作為大洋彼岸的對照，華大基因公司也曾承擔為中國疾控中心檢測試劑的工作。

2月27日，美國副總統彭斯（左）參加一次新型冠狀病毒工作組會議後，在參觀國務卿的行動中心時與一名工作人員握手。（AP）

所以，CDC停止發佈監測人員數量，恐怕並非出於「瞞報」的企圖，而是給予美國各個州充分的自主權，提高病毒檢測能力，並對其信息發佈進行「賦權」。其實這也更符合美國聯邦政府、州政府、地方政府（City or County，市政府或郡政府）之間彼此平行而不是上下級，更多對地方具體事務負責的還是地方政府，聯邦政府及其下屬機構（如CDC）很多時候只扮演協調角色（解決那些跨州的問題）。

這一點不僅在大部分中國普通網友中間理解起來有難度，美國老百姓也很容易被帶偏了節奏，所以美國主流媒體，如CNN、CNBC等，在報道威斯康星民主黨代表馬克•波坎與CDC論戰的新聞時，大都會加上一個重要的新聞背景：CDC從3月5日開始放寬了檢測標準。此前，CDC規定：出現發熱症狀，且在14天內密切接觸過中國、伊朗、意大利、日本或韓國的公民才可以接受檢測。在這樣嚴苛的標準下，截至3月1日，CDC僅對美國約470人進行了檢測。而現在的規定是，只要醫生同意，任何想要進行冠狀病毒檢測的人都可以進行一次檢測。

隨着疫情信息逐漸散佈，美國各地先後爆發搶購風潮，衛生紙、消毒用品、口罩等日用品瞬間就被搶購一空。（美聯社）

這對於中國民眾來說會有似曾相識的感覺。中國國內在新冠肺炎的確診標準問題上，其中流行病史的判斷依據，也曾經歷過「華南海鮮市場」、「武漢籍」、「湖北籍」最後放寬到全國。

當然，CDC確實存在「試劑盒生產慢」、「檢測不準」、「檢測費用高」等問題，美國的主流媒體也一刻都沒有放鬆對CDC的批判，但此次CDC不再公布檢測人數的舉措，其實也是「分解權力」，美國各州對自行檢測新冠肺炎顯然有急迫程度不同的需求（比如加州已經宣布了緊急狀態）。

如果真有瞞報之心，CDC應該牢牢把信息發佈的權力統合在自己手中才對。事實上，CDC既沒有這麼做的「實力」，也沒有類似的必要。這就又涉及到了如何理解美國政治體制的問題。美國從立國伊始，制度設計的思考核心就是如何限制政府的權力，從而展現出的結果就是將公權力進行全面分解（聯邦、州、地方之間是平行關係，立法、司法、行政三權分立），並通過無數層級的選舉「使得民眾自認為對每一個環節的公權力具備影響力、影響力」。

這套制度帶來的效果，是沒有任何一個公權力部門需要為某一件事負責。「公權力作為個體和整體都只需要對社會承擔有限的責任。」當遭遇公共治理危機時，美國人不會指望某一個政府部門或者某一個政治團隊會出面「掌控全局」，而是每個人先要自己保護自己，這也是為什麼此前會有美國家庭開始囤積槍支彈藥的新聞——按照中國社交媒體大V「tuzhuxi」的解釋，美國人「眼中的敵人是美國各級政府和其他的公民，而不是病毒」，因為「如果要在上萬名老年人因為COVID-19致死，和『捍衛美國小政府體制』之間做出選擇，美國人會選擇前者」。

所以，跳出來指責CDC的美國政客，無非是想要把疫情問題政治化來撈取政治利益。而大多數指着CDC罵美國的中國網友，還是對美國了解的不夠，停留在「放着作業也不抄」的邏輯中。