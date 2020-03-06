【觀察】《大國戰「疫」》遭下架　「低級紅」該休矣

最近在新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情肆虐中國大陸，世界各國都深受疫情所害，數以千計的人民不幸死亡，近十萬人被病痛折磨之際，一部由中共文宣部門指導發行的圖書《大國戰「疫」——2020中國阻擊新冠肺炎疫情進行中》還尚未出版，就在外界輿論的一片質疑聲中，被官方主動叫停下架。

《大國戰「疫」——2020中國阻擊新冠肺炎疫情進行中》在外界輿論的一片質疑聲中，被官方主動叫停下架。（網絡圖片）

此書最早是在2月26日，由新華網報導將於近日出版。當時中共官媒介紹稱，該書是在「中央宣傳部、中國國務院新聞辦公室指導」下「緊急編輯製作」，從「200余萬字主流媒體公開報導中精選相關素材、進行整編」，集中反映中共總書記習近平「作為大國領袖的為民情懷、使命擔當、戰略遠見和卓越領導力」。

報導即出就招致輿論一片噓聲，被批評為疫情尚未結束就忍不住要「下山摘桃子」。當前疫情形勢如此嚴峻，數千疫情死者屍骨未寒，近十萬人被感染，數十萬人被隔離，數萬醫護人員冒死奮戰在抗疫一線，近六千萬湖北人仍被封鎖在家中，全國人民人心惶惶，到處都是死寂的空城，中國經濟社會發展和國家秩序遭受數十年未有的重創。而這場大劫難又是徹頭徹尾的人禍，政府因防控和管理不善造成的錯誤與責任還遠未調查理清，宣傳系統的一些官員不配合整個國家防控疫情的大局，當此之時不去反思如何加強和改善防疫抗疫的工作，反而在民眾尚未脫離災難之時，就開始急不可耐地喪事喜辦，阿諛逢迎，出書自擂，把最高領導人放到火爐上烤，其心態之扭曲令人歎為觀止。

《人民日報》此前發文《日子過得像蜜一樣甜》。（網絡圖片）

而諸如此類「低級紅」的追捧，近期並不少見於中國官媒。如，2月29日有中央級媒體在整個國家深受疫情傷害、民心難安之際發表《日子過得像蜜一樣甜》的宣傳報導，講述黑龍江省82歲老農民尤桂蘭在自家見到習近平，感激不盡，覺得這一輩子值了。對於一個中國農民來說，能在自家見到最高領導人，心情興奮，可以理解，但就在此時，當整個國家正深受疫情衝擊，民眾正承受犧牲並為未來工作和生活擔憂的情況下，這種文章實在是讓人不忍猝讀。

更有甚者，已經有媒體開始刻意鼓吹中國對世界抗擊疫情的貢獻。近日有不少官媒都在轉載一篇自媒體文章《理直氣壯，世界應該感謝中國》，文章本末倒置、強詞奪理，聲稱「美國欠中國一個道歉，世界欠中國一聲感謝」，吹捧中國防疫「驚天地、泣鬼神」，卻根本無視疫情起源於湖北武漢，而且也正是因為地方官僚在疫情爆發之初的昏聵無能以及疫情預警系統的缺陷，才導致疫情在全球擴散的最基本事實。這等常常出現在網路中，錯誤百出、穿鑿附會和自相矛盾的民粹主義網文，如果出現在民間自媒體，人們最多也就一笑了之，不料卻在國家和人民承受巨大災難之際，堂而皇之地刊登轉載於各個官媒，令海外側目，實在匪夷所思。

2018年，陝西展開「梁家河大學問」課題研究，此後被叫停。（資料圖片）

要認識到，由於數千年以來「百足之蟲，死而不僵」的封建遺毒和威權體制下「寧左勿右」的投機主義官場文化，類似於上述的「低級紅」文宣行為，在中共歷史上屢見不鮮。近年來隨著中共為克服「政令不出中南海」危機而對威權主義體制的空前強化，又在相當程度上客觀助長了官僚系統的「低級紅」。而「低級紅」看似在披著「政治正確」外衣輸送忠誠，其實是抱著極端自私的投機心理，把領導人和國家的形象放到了火上去烤，在解構而不是強化領導人和國家的形象、權威。畢竟，領導人和國家的形象、權威，自古以來都不是、也不可能是建立在拍馬逢迎上，而只可能建立在心系人民、讓人民過上美好生活，推動社會進步上。習近平所以能成為「人民領袖」，毛澤東以來中共最具權威的領導人，被認為是為中國開創了一個新時代，就是因為他上任以來的實幹精神獲得了黨內和人民認同，而不是由那些阿諛奉承之詞來支撐。

所幸的是，針對「低級紅」乃至「高級黑」，中共決策層還有清醒認識。2019年2月27日，中共決策層曾專門發文明確要求制止任何形式的「低級紅」、「高級黑」，以及宣傳領域的形式主義。然而從最近的《大國戰「疫」》事件、《理直氣壯，世界應該感謝中國》文章，以及早前的「梁家河大學問」、「偉大領袖」巨幅照片來看，即便中共三令五申，明文禁止，可滲透在體制和政治文化中的「吹捧文化」仍陰魂不散。不論是基於抗擊疫情的大局考量，還是整治官場文化，中共都應反躬自省，制止各類低劣「捧殺」事件，徹底清理宣傳領域無處不在的「低級紅」、「高級黑」現象。防止「低級紅」的諂媚文化，對中共來說，永遠都是進行時。