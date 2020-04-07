【新冠肺炎】北京市嚴防死守惹反彈　放寬防控還看「兩會」？

4月5日，北京市委宣傳部副部長徐和建稱，有鑒於全球疫情不斷加速蔓延：「（北京）很有可能較長時期處於疫情防控狀態，要適應疫情防控常態化，要繼續外防輸入、內防反彈，嚴防死守、精準防治。」

14天返京隔離令最受爭議

徐和建的講法一出，有些出人意料地引起輿情反彈，新聞留言欄上湧現各種批評，最受抨擊的是持續了差不多2個月的「返京隔離令」，不分本地抑或外來人口，一概規定居家或集中隔離14天，而現實是部份外來人口不一定在京有居所，而形勢緊張下花錢也不一定租到房子，結果是無法回京生活工作。

官方數據顯示本地病例不多，北京仍維持嚴格防控措施。（資料圖片）

以下網民留言可說是最為典型：「國內回京的是不是可以調整一下，尤其是疫情本來就很輕的省份，不能總是這麼一刀切全都隔離14天吧？沒地方隔離回不去京，有班上不了，生活壓力還都在那擺著，各種貸款信用卡每月都得還，二十多歲，已經被迫當了兩個月啃老族了，父母給還了兩個月房貸信用卡花唄了。」

北京是國家首都，政府中樞所在，有自己一套高規格防控標準不足為奇，但當政策強力得牽涉數以百萬計外來人口的生計時，那就要慎重衡量箇中好成本效益了。湖北省多地於3月25日解封，而北京仍未解除湖北地區人士入境禁令；北京於3月1日公布推行「京津冀健康碼互認」，但過了1個多月都未有下文。

流傳網文感嘆首都生活艱難

外界無從得知受影響的人數有多少，而內地網上則於4月初流傳一篇文章，題為〈潰敗北漂青年們正在閑魚拋售所有家當〉，內容提到：「因為疫情導致裁員、收入降低，從一月份以來就入不敷出，可是房租照樣得交、花唄照樣得還，沒有充裕的生活收入，卻負擔了高昂的生活成本，他們只好決定離開。」

按圖了解專家防疫招式（【防疫】摸面易中招！不自覺每小時會摸23次！教你4招戒自摸）：

+ 33 + 32 + 31

其實不止外來人口受壓，北京本地居民亦要未雨綢繆，一篇題為〈北京防疫常態化，意味著甚麼〉就指出，餐飲、影院、娛樂等等行業「將迎來生死考驗」，繼而質疑：房地產市場會如何表現，北京財政壓力呢？考驗個人家庭財務能力的時候到了，那些有房貸等還貸壓力在私企業工作的人員，這個時候怎麼辦？

要在防疫和做工之間取個平衡，實則新聞留言欄上也有不少網民認同，首都嚴格防疫理所當然，不可貿然批為「懶政」。英國《金融時報》以1月1日水平為準，編製內地經濟活動指數，數據迄至4月初徘徊在6成半左右爭持；雖然北京最新復工率未出爐，但單看空氣污染和繁忙時段交通，似乎都已相差不遠。

實事求是免蹈官僚主義之弊

在過去一個月，北京只有少量本地新增確診病例，而在徐和建發言之前14天內，新增病例僅為73宗，其中72宗為境外輸入，1宗為境外輸入關聯病例，與內地整體疫情緩和的趨勢一致。如果單純看官方數據，對比官方仍維持「重大突發公共衛生事件一級響應」，少不免會令人覺得有所落差。

冠狀病毒在不同環境存活情況（【防疫】摸面易中招！不自覺每小時會摸23次！教你4招戒自摸）：

+ 10 + 9 + 8

由於受疫情影響，全國人大及政協「兩會」未能如期在3月初開幕，之後有傳預計在4月底或5月初舉行，所以有論者認為北京之所以繼續「嚴防死守」，旨在確保首都安全以供行禮如儀。可轉念一想，未計上中外傳媒和隨行隊伍，來自全國各地的代表都超過5千人，那是否重要人物的密集聚會本身就更危險？

確保北京安全才能召集全國要人呢？抑或確保全國安全才容許要人聚首北京呢？即使是年度重大會議，要權宜行事就總有方法，畢竟G20領袖峰會都可以線上視象舉行，最重要是黨政機關實事求是，顧及國民之所需，力求有效防疫而非過度防疫，以內地官場術語來說，就是避免重蹈官僚主義和形式主義之弊。

🔑🔑北京市稱「疫情防控常態化」，正反雙方各有意見。🔑🔑