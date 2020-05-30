港版國安法｜接受官媒訪問　陳茂波：香港定為國家守金融安全大門

全國人大表決通過「港版國安法」引來不少爭議，其中美國總統特朗普在當地時間周五（29日）宣布，將會取消對香港的特殊待遇，並制裁削弱香港自治的官員。 香港財政司司長陳茂波在周五接受官方傳媒《環球時報》訪問，指特區政府已為美國近期可能對香港採取的各種經濟制裁措施有「充足應對準備」，並認為國家的支持將成為香港應對一切不利局面的底氣，強調香港也一定會為國家守住金融安全的大門。

以下為《環球時報》的報道全文：

美國在可見的未來會對香港採取甚麼措施？最常被人們提及的是取消香港特別關稅區待遇、禁止香港進口敏感技術和打擊香港的聯系匯率這三項。這三者會使香港喪失國際金融中心的地位麼？特區政府是否對此已作出充足準備？

港股近期有不少波動。（中新社）

特別關稅區待遇是《基本法》賦予香港的，跟美國沒關係

陳茂波對《環球時報》表示，所謂特別關稅區待遇實際是《基本法》賦予香港的一種獨特地位，同時，《基本法》也授權香港以中國香港的名義參加世界貿易組織，「可以說，香港獨立關稅區的待遇是國家給我們的，並在《基本法》中明確，和美國沒有關係。」

他表示，對於美國單方面取消對港特別關稅待遇的可能性，香港政府早前已作出研判，並制定應對方案。但總體來看，這項措施對香港實際影響較小，「每年在香港本土生產並出口到美國市場銷售的貨物只佔香港本地製造業的2%不到，價值僅有37億港幣，佔香港總出口量不到0.1%。」

陳茂波稱，美國相應舉措最大影響可能是對投資者信心的衝擊。不過，蓬佩奧作出相關言論後，香港的股票、期貨和貨幣市場均十分冷靜，未出現大幅波動，港幣匯率也十分強勁，香港也未監測到資金大規模外流。他同時表示，自己近期也同商界多次就相關議題交流，社會治安的穩定才是商界最重要的考量。

高端敏感技術早已很難進口，非尖端技術可從日歐找到替代品

除關稅外，如果美國取消香港的特殊貿易待遇，敏感技術進口被認為是另一香港易遭到衝擊的領域。屆時，美國對中國內地買家施加的敏感技術出口管制也將適用於香港。近兩年來，特朗普政府以國家安全為由，愈來愈多地限制中國公司接觸美國軟硬件技術。

陳茂波表示，倘若香港能處理好和其他貿易夥伴的關係，技術進口方面當不至於有太大問題。（中新社）

對此，陳茂波表示，敏感技術限制將會對香港造成一定影響。但值得注意的是，香港長期以來一直都很難從美國進口到最先進的技術，而如果不是最頂尖的技術，則從歐洲與日本也很容易找到替代品。這名香港財政官員表示，倘若香港能處理好和其他貿易夥伴的關係，技術進口方面當不至於有太大問題。

香港銀行系統各項關鍵指標非常健康

中國內地金融體系還未完全開放，因此香港對中國內地最重要角色是國際金融中心。香港近年來一直是國際資本流入中國的重要門戶，也是大量中國企業上市融資的目的地，全球最大的離岸人民幣業務中心。倘若美國打擊香港的聯系匯率，香港的國際金融中心地位是否還能保持穩定？

陳茂波告訴《環球時報》記者，香港從1983年起即開始實施聯繫匯率，而《香港政策法》1992年才被美國國會通過，即在此之前香港已經實施了9年聯繫匯率政策。所以，香港採取聯繫匯率，不需要美國人的同意和批准。

他同時表示，香港有4400億美元外匯儲備，是基礎貨幣的兩倍多，足夠應對資金轉換。且香港有國家作為後盾，「我認為國家在關鍵時候會毫不猶豫支持香港，這也是我們的底氣所在。」此外，香港的銀行系統也非常穩固，銀行資本充足率超過20%，遠高於國際普遍要求的8%，而銀行體系流動率是160%，遠遠超過100%的國際要求，呆壞帳撥備率只有0.6%，在全球都是很低的水平，所以即使去年香港社會動蕩也未造成金融領域的不穩定。

陳茂波透露，自兩年前中美經貿摩擦伊始，特區政府即作出研判，中美摩擦未來可能影響到香港金融安全，因此已為不利局面做足兩年準備。現在，特區政府也保持全天候監測市場情況，保證對每一筆交易和變動都一清二楚。

陳茂波透露，特區政府保持全天候監測市場情況，保證對每一筆交易和變動都一清二楚。（中新社）

「金融安全是國家安全的一個重要部分，我們已和人民銀行有過良好溝通，對（任何情況）我都將會非常小心」，陳茂波稱，但香港有信心、有經驗、有實力應對任何金融挑戰，「而由於國家的支持，我們也有這個底氣。」

這名香港財政高官對《環球時報》強調稱，無論美國未來對香港採取何種措施，香港成為國際金融中心最核心優勢都沒有改變，未來還會更加強化，那就是「國家的經濟發展是香港背後強大的實體經濟，世界經濟中心從西到東轉移，這個大趨勢無可逆轉。」

（環球時報）