中國5G推進速度遠超預期　已開通基站逾40萬個

2020年是中國5G網絡建設的加速之年，中國三大移動通訊運營商年初確定的目標是全年開通5G基站超過60萬個，雖然受新冠肺炎疫情影響，5G網絡覆蓋速度有所減慢，但從官方新近公布的數據來看，中國的5G網絡建設速度已超過了預期。

華為等中國公司在全球5G標準制定上非常活躍。（資料圖片）

到2020年底，中國主要一線城市完成5G網絡基本覆蓋將成為現實，中國打造「世界上最大的5G網絡」顯然已不僅僅是一句口號。

5G是「第五代移動通信系統」的簡稱，被視為「遊戲規則改變者」，下一場科技革命不可或缺的一部分，它可以提供更快的數據下載和上傳速度，並伴隨着更廣泛的覆蓋範圍和穩定的連接。5G不僅意味着網速的大幅提升，更意味着機器將更加自動化，虛擬現實、物聯網、人工智能、智慧城市等一系列操作都將有更為廣闊的應用空間。

中國工業和信息化部信息通信發展司司長、新聞發言人聞庫日前透露，近期中國每周平均新建開通5G基站超過1.5萬個，至6月底，中國三大基礎電信企業在全國已建設開通5G基站超40萬個；中國入網5G終端數達6600萬部，已有178款5G手機終端獲得入網許可，5G手機累計出貨量超過7700萬部。

中國的移動運營商已開始向消費者提供5G服務，當前中國市場上已有華為、vivo、小米等多個品牌推出了多款高中低價位的5G手機，5G購機門檻不斷降低，5G手機在終端銷售比例中的份額也在不斷提升，預計今年中國5G手機出貨量將達1.8億部。

在全球層面而言，「數字新基建」已日益成為全球產業競爭和投資布局的戰略高地。2018年12月，中共在經濟工作會議中確定2019年重點工作任務時提出「加強人工智能、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設」，這也是「新基建」首次出現在中共中央層面的會議中。

「新基建」與原有的基建投資在項目內容到投資模式、再到金融監管上有很大不同，包含5G、人工智能、工業互聯網等方面的「新基建」將擺脱大水漫灌和單純的產能擴展模式，瞄準下一步產業升級。（新華社）

2020年，中國幾乎所有省或直轄市的政府工作報吿均有提及新型基礎設施建設，部分地區還出台了新基建分領域相關行動方案和計劃。3月12日，國家發改委、工信部發布《關於組織實施2020年新型基礎設施建設工程（寬帶網絡和5G領域）的通知》，提出了7項2020年5G創新應用，涵蓋智慧醫療、互聯網+、智能電網、車聯網、智慧教育、智慧港口、超高清製播系統基礎設施建設等方面。

中國有謀求成為全球技術領導者的雄心，實際上，中國的電信企業早已在行動：中國電信與中國聯通在2019年9月宣吿合作共建一張5G接入網絡，合力推進5G網絡部署；中國移動與中國廣電於2020年5月宣布按1∶1比例共同投資建設700MHz這一黃金頻段5G無線網絡。

早前，中國移動曾宣布2020年內要累計建成30萬個5G基站，在7月23日至25日舉行的2020年（第十九屆）中國互聯網大會上，中國移動總經理董昕介紹，將力爭超額完成5G基站全年建設任務，確保地級以上城市提供5G服務；中國電信總經理在今年的中國互聯網大會上亦表示，中國電信全網5G基站數已累計超過20萬個，預計2020年三季度末將提供5G基站超過30萬個。

在高通CEO莫侖科夫（Steve Mollenkopf）看來，5G將為所有行業帶來互聯網收益，「5G是一種全新網絡，它能為大量設備提供支持。5G的誕生與電力或汽車同等重要，它將對經濟和社會產生深遠影響」。麥肯錫報吿預測，到2030年，5G僅在移動性、醫療保健、製造業和零售業4個領域所創造的全球國內生產總值就可能再增加1.2萬億至2萬億美元。

5G在中國被投入商用，恰值北京和華盛頓貿易戰、科技戰、輿論戰正酣之際。目前中國5G的基站數量和用戶數都是全球第一，5G終端價格不斷下降又降低了用戶接入5G網絡的成本，推動着5G用戶數迅速增長。中國三大運營商最新公布的數據顯示，2020年6月份，中國移動5G套餐用戶達到7019萬戶，月增1459萬戶；中國電信5G套餐用戶達到3784萬，月增779萬戶；中國聯通則表示因為統計口徑不同，暫不公布。

2019年10月31日，在2019年中國國際信息通信展覽會開幕式上，舉行了中國5G商用啟動儀式。 當日，中國移動、中國電信、中國聯通正式發佈了各自的5G套餐。（新華社）

多個數據顯示，無論在國際和國內，中國已佔據5G布局的先機。GSA報吿顯示，至2019年底全球已有34個國家的62個運營商正式宣布5G商用，而華為即支持了其中的41家，佔比高達三分之二，同時，華為也是業界第一個為垂直應用領域提供5G工業模組的供應商，其獨立5G專利數、5G專利標準、5G必要專利申請數、5G必要專利批准數居均世界前例。

由於中國在5G領域快速發展，美國眾議院於2018年6月通過法案，禁止政府採購華為電訊設備，並多番遊說歐洲盟友禁止華為參與5G網絡建設，近年來，美國打壓華為等中國科技企業的舉動更是不斷升級。

隨着中國成長為世界第二大經濟體，西方守成大國的恐懼與新興大國的崛起已在多個領域引發衝突，近年來西方向中國發起的貿易戰、科技戰、輿論戰更是愈發升級。而基於5G技術會帶來的巨大社會經濟價值，以及中國在全球5G發展中已佔據的重要地位，5G已成為中美科技角力不可避免的領域。

在中西關係結構性變化外溢作用深刻影響世界的當下，中國正加速促進「5G+」融合應用創新，深入實施工業互聯網創新發展戰略，加快雲計算、大數據、人工智能等與實體經濟深度融合，支撐產業數字化轉型。但美國那邊，似乎更多出台的是針對中國5G發展的打壓組合牌，而促進本國5G技術層面發展的舉措並不多。