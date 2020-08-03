內地基層工作者忙於應付政務App打卡　官媒批「被動形式主義」

一人照管60個「小號」、3部手機隨時連着充電寶、上廁所開會都不忘「刷分」等行為，是當前中國一些基層社區工作者應付各種形式化考核出現的現象，有分析指，「被動形式主義」給基層工作人員帶來不小的困擾。

疫情期間，社區工作者的每日工作安排很滿。圖為2020年6月20日，北京新街口街道西里二社區的社工來到一住宅小區，核實居民信息。（人民視覺）

據官媒新華社旗下媒體《半月談》7月30日報道，社區工作者朱某接到一關乎某政務App的考核新指標：App黨員登錄率及得分。

不過，由於社區的中共黨員中年長者居多，不懂App相關操作，所以朱某隻得求助工友註冊App，後面就由他負責60個賬號「簽到」「刷分」，有時上廁所開會他都不忘「刷分」。

報道稱，這種情況並非個案，3到5部手機已是社區工作者的標配。有社區工作者透露，「現在上級部門佈置工作不打電話，一概發微信，說是這樣轉發文件通知更準確。我們每天開會、吃飯甚至上廁所都得機不離手，生怕漏掉了哪條新指示。」

其中，最新文件得看、工作群消息得看、檢查組臉色更得看；上級精神得聽，會議傳達得聽，領導交代更得聽；統計表格得填、匯報材料得填、宣傳稿件空缺的信息還得填……基層幹部感慨，「看」「聽」「填」這「鐵人三項」已然成為常態。

報道稱，東部一社區工作人員趙蘭（化名）說，近年來城市普遍推行網格化管理，她和她的同事們除本職工作外，大都兼任了各種各樣的網格員——安全網格員、綜治網格員、環保網格員、新冠肺炎（COVID-19）疫情防控網格員……網格員是每天都要和群眾面對面的，疫情期間，工作尤為吃緊，線下線上都要緊盯不懈，再練「鐵人三項」，實在是有點吃不消。

新冠疫情期間，安徽合肥市社區的工作人員兼職當起小區代購員，為社區居家隔離人員購買生活必需品。（新華社）

報道援引有關專家言論指，如果給形式主義分分類，一種可稱為「主動形式主義」，好大喜功，爭功邀寵，一心擺花架子、搞；另一種則是「被動形式主義」，不想干實事，只為不出事，故而留痕報表比解決問題重要，核對台賬比民眾考評穩妥。相較而言，「主動形式主義」早就是眾矢之的，「被動形式主義」卻仍在給很多基層一線工作人員帶來麻煩。

中國官媒《新華每日電訊》微信公號8月2日評論稱，實踐證明，形式主義、官僚主義等作風問題容易反彈，還會隱形變異，在新條件下出現新動向新表現。

評論指，「被動形式主義」影響的不是一時一地的改革發展，而是束縛、捆綁。基層工作人員為了應付線上的打卡任務忙得身心俱疲，忽視了線下的民眾工作，最後事倍功半，甚至影響官員幹實事。