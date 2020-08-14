解放軍台海實戰化演練三大「罕見」 胡錫進：數小時能攻下台灣島

中美較量白熱化，台海局勢升温。在此背景下，中國大陸軍方公布台海演習消息，被指對「台獨」警吿意味前所未有。其中，三個細節引發關注。

8月13日，解放軍東部戰區新聞發言人張春暉稱，東部戰區多軍種在多個方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練，檢驗提升多軍種聯合作戰能力。

他表示，近來，個別大國在涉台問題上消極動向不斷，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，嚴重威脅台海地區和平與穩定。台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，戰區部隊組織的巡邏和訓練活動，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。東部戰區將時刻保持高度戒備，採取一切必要措施，堅決回擊一切製造「台獨」、分裂國家的挑釁行為，堅決捍衛國家主權和領土完整。

對此，中國軍事評論員宋忠平解讀稱，這次台海演習針對性很強，恰恰可以讓「台獨」和域外勢力深刻明白一點，解放軍在台灣問題上絕不含糊，沒有討價還價的餘地。

還有分析人士表示，這條消息包含三個「罕見」。首先，公布信息中透露此次演習區域「在台灣海峽及南北兩端」，這是以前從沒有見之於公開報道中的描述。

其次，解放軍一直致力於提升多軍種聯合作戰能力，因此多軍種成體系出動兵力是常態，但此次演習中特意提及「多方向」，涵義頗深。

宋忠平也指出，台海演習提及位置和兵力部署的信息至關重要。所謂多兵種、多方向、成體系，就是聯合作戰的重點體現，而解放軍是全球為數不多的具有全體系作戰能力的軍隊。他認為，「東部戰區做這樣一系列的演習就是在增強對台軍事鬥爭的準備，尤其是要瞄準強敵介入的對台軍事鬥爭準備。」

第三， 一般來講，解放軍發佈演訓信息時和地區局勢直接掛鈎的情況非常罕見，但這次發言人直截了當道破演習目的，毫不迴避，對「台獨」勢力的警吿意味前所未有。

還有分析人士稱，這則消息不點名指向美國，這次警吿不僅僅是打擊「台獨」勢力的囂張氣焰，也是對美國發出警吿。

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進也在社交平台推特（Twitter）上發文稱，「中國解放軍已在台灣海峽及其南北兩端進行了軍事演習，這表明解放軍有能力在幾小時內發動全面攻擊並佔領該島，從而使美軍沒有時間做出反應。」