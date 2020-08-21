話你知｜成功抵禦建庫以來最大洪峰　三峽大壩防洪抗洪能力有幾強

內地南方地區連日來暴雨成災，長江流域頻發洪災。8月20日，三峽大壩迎來建庫以來最大洪峰，開啟11孔洩洪，外界再次湧現對三峽「潰壩」的擔憂。

8月20日拍攝的長江三峽水利樞紐工程開啟泄洪深孔洩洪的情景。（新華社）

8月20日4時，位於長江重慶段的寸灘水文站內，江水漫過一道紅色標記——「1981年洪水位191.41米」，標誌長江重慶段出現突破1981年曆史極值的洪水位。當日上午8時，今年第五號洪峰抵達三峽大壩，入庫流量達到每秒75,000立方米。三峽大壩迎來建庫以來最大洪峰，開啟11孔洩洪 ，下洩流量達每秒49,200立方米。

內地工程師反駁「潰壩論」

面對此次最大規模的洪峰，外界紛紛擔憂三峽是否有潰壩的危險。對此，中國水利工程師徐小刀表示，三峽大壩正常蓄水位175米，在汛期為了調洪需要，會保持在汛限水位145米運行。三峽運行至今，還沒有在汛期達到過170米的水位。

徐小刀還從設計的角度分析，設計過程中已經充分考慮了這種情況，三峽大壩在「萬年一遇」的洪水下，經過調蓄後水位也僅能達到180.4米。即使水位達到壩頂高程185米，從壩頂漫出，三峽也不會短時間內瞬時潰壩。

水位越高，三峽的洩洪能力愈強，尤其是其22個溢流表孔，孔底高程為158米，超洩能力非常大，可以有效地控制壩前水位上升速度。目前，三峽大壩僅開11孔洩洪。

科學科普博主在微博發文介紹，在三峽「削峰」的同時，各水庫也在全力調蓄洪水。（微博）

【話你知．三峽大壩的防洪抗洪能力】

《中國三峽工程報》2010年曾介紹，「萬年一遇」的洪水洪峰峰值為每秒113,000立方米，「千年一遇」的洪水洪峰峰值為每秒98,800立方米，「百年一遇」的洪水洪峰峰值為每秒83,700立方米。「二十年一遇」的洪水洪峰峰值為每秒72,300立方米，「十年一遇」的洪水洪峰峰值為每秒66,000立方米。 而三峽工程的設計標準可正常應對「千年一遇」洪水，即98,800立方米/秒的洪水來臨時，大壩本身仍能正常運行，各項運行指標都不會受到影響。 三峽工程的校核標準可抵禦萬年一遇洪水再加10％，即110,000立方米／秒再加10％的特大洪水情況下，大壩主體建築物包括水閘、涵洞可承受衝擊，水庫大壩可以「非常運用」洩洪。大壩主體不會受到破壞，更不會出現潰壩，但其它方面可能會受到影響，如炸開「非常洩洪道」 當三峽大壩上游出現「百年一遇」洪水，即流量峰值達83,700立方米／秒時，在大壩蓄水攔截作用下，下游荊江河道流量保證控制在不超過56,700立方米/秒，沙市水位不超過44.5米，可以保證荊江河道國堤不平槽、不漫堤，荊江沿岸分蓄洪區不破堤運用。

不過，內地官方近年甚少再提起大壩能抵禦「千年一遇、萬年一遇」洪水。水利部長江水利委員會副總工程師陳桂亞此前接受《新華社》採訪時表示，三峽工程本身有明確的防洪任務，不能「包打天下」，有了三峽工程並不意味長江中下游防汛可以高枕無憂。

據其介紹，三峽大壩主要是為了將荊江河段的防洪標準由堤防本身的10到20年一遇提升到100年一遇，提高城陵磯附近地區的防洪能力，減少分蓄洪量。此前也有分析指，外界對三峽大壩的功能估計愈來愈「務實」。

【話你知．三峽大壩的地理位置】

「三峽大壩」全稱長江三峽水利樞紐工程，是中國長江上游段建設的大型水利工程項目。分布在重慶市到湖北省宜昌市的長江幹流上，大壩位於三峽西陵峽內的宜昌市夷陵區三鬥坪，並和其下游不遠的葛洲壩水電站形成梯級調度電站。三峽大壩是世界上規模最大的水電站，也是中國有史以來建設的最大的水壩。

徐小刀指出，今年三峽的作用已經非常明顯，今年的最大洪峰流量目前已達到75,000立方米每秒，遠超下游荊江河段的防洪能力，如果沒有三峽大壩，現在已經被逼開啟荊江分洪區了，淹沒數百平方公里良田房屋，損失將非常巨大。

而在早前長江下游防汛過程中，三峽也起到了很大的作用，降低了下游的防汛壓力，否則鄱陽湖地區的洪水流量每秒還要加上一兩萬立方米，後果不堪設想。

其實三峽大壩自建成之日起爭議就從未停過，尤其是每年夏季雨水氾濫之時，「大壩變形」、「大壩崩潰」論便開始甚囂塵上。針對「潰壩說」，中國工程院院士、水文學與水資源學家王浩曾於7月16日表示，三峽大壩壩體沒有任何問題，還說「會在100年內越泡水越結實」。

工作人員在三峽大壩前巡查。（新華社）

中國三峽集團總工程師張曙光也表示，「從目前的實驗結果看，大壩混凝土至少500年不會有問題。」

張曙光分析說，確實有說過「大壩彈性變形都在設計允許範圍內」，但此話卻被網上一些人斷章取義炒作成「官方終於承認大壩變形」，其實「彈性變形」是所有構造物受力後都必然會有的現象，道路橋樑、高樓大廈，包括水泥地板都有。他表示，彈性變形並不可怕，關鍵要看是否在設計允許範圍內。

台媒《中時電子報》也引述學者意見稱，抗洪能力與壩體結構安全是兩個不同概念，不能混為一談。三峽大壩抵禦住洪水，但中下游各支流的洪水仍可以造成不小災害，指望一個大壩解決所有洪水問題，顯然是不切實際的想法。