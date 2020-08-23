新冠肺炎｜內地已啟動新冠疫苗緊急使用　打兩針價格千元以內

國家衛健委科技發展中心主任、國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉接受內媒採訪時表示，新冠疫苗屬於公共衛生產品，其定價不能以市場的供需矛盾作為定價依據，只能以成本作為定價依據。

鄭忠偉表示，新冠疫苗屬於公共衛生產品，其定價不能以市場的供需矛盾作為定價依據，只能以成本作為定價依據。（央視）

鄭忠偉22日在央視節目中表示，《疫苗管理法》明確規定，當出現特別重大公共衛生事件，由國家衛健委提出緊急使用疫苗的申請，由國家藥監局組織專家論證並同意，由國家衛生健康委在一定範圍、一定時限內緊急使用疫苗。從今年4月4日開始提出新冠疫苗的緊急使用條件和程序，之後專家無數次的論證，直到6月24日，國務院批准《新冠病毒疫苗緊急使用（試用）方案》，7月22日正式啟動新冠疫苗的緊急使用。

鄭忠偉透露，下一步為了防範秋冬季的疫情，也會在考慮適度擴大新冠疫苗緊急使用範圍，目的是在醫務人員、保障城市基本運營人員（如菜市場人員、交通保障人員、服務行業人員）等特殊人群建立免疫屏障，整個城市的運行就會有穩定的保障。

對於新冠疫苗未來的市場定價，鄭忠偉透露，新冠疫苗屬於公共衛生產品，其定價不能以市場的供需矛盾作為定價依據，只能以成本作為定價依據，「不是說企業不能有利潤，而是以成本來核定你的適度利潤或合理利潤，未來這是第一個原則」。

4月10日，工作人員在國藥集團中國生物新冠疫苗生產基地尚未投產的新型冠狀病毒滅活疫苗生產廠房內調試設備。（新華社）

關於疫苗價格，鄭忠偉又表示，「在這裡可以很明確地告訴大家，肯定比劉總說的低」。近期，國藥集團黨委書記、董事長劉敬楨在接受媒體採訪時候曾透露，一針疫苗劑量是4微克，打一針疫苗，保護率大概是97%，打兩針疫苗，保護率能達到100%，新冠滅活疫苗上市後，價格預計每針數百元人民幣，打兩針價格應在千元以內。

（綜合報道）