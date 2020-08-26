胡錫進：中國人不恨也不反美　歷史上美國對中國幹壞事最少

中國官媒《環球時報》總編胡錫進一向被認為對美態度強硬，早前他還主張擴充中國核武庫和美國對抗。不過，他25日發文表示，中國人不恨也不反美，歷史上美國對中國幹壞事最少，並表示中國無意挑戰美國霸權。 此言論隨即引發輿論爭議，有網民質疑，胡錫進此前主張對美強硬，如今是否「轉軚」？

8月25日，胡錫進在《環球時報》發表題為《中國人不恨也不反美 但決不接受美國對中國和平發展的阻擋》的文章稱，自己常被看成是對美的「強硬派」，但自己不恨美國。

胡錫進表示，一方面，美國是歷史上對中國幹壞事相對最少的列強之一，此外，它還對中國做過不少好事，如退還了庚子賠款將其用於中國的教育、支持中國的抗日戰爭等等，改革開放之後，美國是中國的頭號開放對象，對中國現代化進程顯然起了推動作用；另一方面，從1945年開始，美國就一直阻撓中國人選擇自己的國家道路。

胡錫進說，回顧過去70幾年的歷史，中美關係十分複雜，很難對中美關係做一個簡單的總定性。

胡錫進表示，美國認為中國有奪取其全球霸權那把交椅的野心，它為此阻擋中國繼續和平發展。對此，胡錫進稱，中國政治的重心從古至今都是解決國內龐大社會的各種難題，根本沒有謀求世界霸權的興趣。

胡錫進最後表示，如果與美國人一時講不通，中國人自己必須把我們究竟在面對什麼想明白了。因為美國強大，一些人就把中美之爭看成「（美國）先進力量與（中國）落後力量的較量」，這是半殖民地極度落後社會自卑心理的後遺症在作祟。

此言論發出後，立即引發輿論爭議，有網友表示，「這轉的太快，我都剎不住車了，那我們以後不能罵美國了。」

對此，胡錫進在8月26日發微博解釋稱，自己的文章主旨清楚，是「個別媒體在轉發這篇文章時，篡改了標題，扭曲了文章的主旨，傳遞他們想傳遞的意思」。