中國003型航母最新航拍照曝光　軍迷熱議殲-31會否上艦

中國正在上海造船廠建造的003型航母最新航拍照曝光，此外一組FC-31鶻鷹（又稱殲-31）戰機驗證機試飛的照片也在網上流傳，引發外界對003型航母艦載機的諸多猜測。

綜合9月9日消息，中國社交媒體流傳出一組網友在飛機上拍攝的003型航母照片。照片中，003型航母船體模塊整齊排列在乾船塢內，艦艏、艦舯與艦艉三個結構體清晰可見，部分分段已合攏。

根據中國海軍大校此前透露的消息，003型航母將是具有電磁彈射器、排水量78,000噸和第四代隱形戰鬥機的常規動力航空母艦。

由於003型航母規模及排量較大，它將搭載60架至80架戰鬥機。就艦載機而言，它可以搭載的機型包括殲-15彈射型艦載戰鬥機、殲-15D電子戰飛機、空警-600艦載預警機、直-18反潛直升機等。

另有分析稱，中國為003型航母配備的最新艦載機是FC-31鶻鷹。近日亦有消息稱，FC-31鶻鷹3.0驗證機正在試飛。

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網傳照片顯示，其驗證機機頭已有「31003」編號，且發動機在加力狀態下已經沒有黑煙，或已換裝了中國國產的WS-13發動機，而非俄製發動機。

該驗證機還取消了機頭空速管，證明飛行測試進入了下一階段，或許已經安裝了有源相控陣雷達。

不過，也有中國軍迷指出，照片可見，其尾部明顯沒有尾鈎，這說明FC-31鶻鷹3.0驗證機還是一架陸基起降的戰鬥機，而不是航母艦載機。而該驗證機能否轉正、會否上艦003型航母還不可知。