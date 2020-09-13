人民日報：香港紓解民困　最大敵人不是病毒而是「攬炒派」

官媒《人民日報》的「人民銳評」欄目9月12日發表評論文章，指香港紓解民困的努力舉步維艱，最大的障礙不是新冠病毒，而是「攬炒派」布下的「政治泥沼」。

文章指，大規模檢測是被全世界認同的抗疫良方、復工復產利器，特區政府在中央支持下推行普檢，「攬炒派」百般阻撓，公開杯葛。（資料圖片）

文章題為《香港紓解民困，最大敵人不是病毒而是「攬炒派」》，表示「攬炒派」為一己政治私利，在立法會「拉布拉布再拉布」時，可曾管過老百姓的死活？他們的所作所為，就是對香港市民的最大背叛。

文章稱，今天的「攬炒派」已經達到十分荒唐的程度。大規模檢測是被全世界認同的抗疫良方、復工復產利器，特區政府在中央支持下推行普檢，「攬炒派」百般阻撓，公開杯葛；日前香港各界紛紛為特區政府施政報告提建議，尋求紓解民困的方法路徑，「攬炒派」政黨不僅毫無建樹，甚至連別人建議內容看都沒看，閉著眼睛就大喊「反對」，真是把「為反對而反對」進行到底。

文章又稱，不顧老百姓死活，為反對而反對，「攬炒派」站到了香港市民的對立面。香港有不錯的家底，但也經不起「攬炒派」如此折騰。在這樣的時刻，香港各界最需要的是同心協力、共渡難關，最需要看清楚「攬炒派」的真面目，與「攬炒派」劃清界限，走出他們布下的「政治泥沼」。