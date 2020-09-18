【新冠肺炎】美媒稱閆麗夢「幕後黑手」是班農

港大前研究員閆麗夢多次在美指中國「隱瞞疫情」，並稱「新冠病毒（SARS-CoV-2）人造論」。早前有美媒稱，其「幕後黑手」是特朗普（Donald Trump）前顧問班農（Steve Bannon）。

9月15號，據美國「每日野獸」新聞網（The Daily Beast）稱，班農正是炮製這場鬧劇的「幕後黑手」。

報道稱，學術研究公開資源庫網站「Zenodo」9月14日出現了一篇學術論文，宣揚「新冠病毒人造論」。而這篇論文的合著者之一，就是閆麗夢。

不過，根據「Zenodo」網站的描述，這是一個學術研究方面的公開資源庫，任何人都可以將自己的研究成果上傳到這一網站上。此外，密歇根州立大學基因學學者凱文·博德（Kevin Bird）以及華盛頓大學的生物學教授卡爾·伯格斯特羅姆（Carl Bergstrom）都發現，這篇論文掛靠的研究機構，分別是「法治協會」和「法治基金會」。

而這兩家機構，正是由班農一手創建的「姐妹」非營利組織。

另據「每日野獸」報道，班農曾一直宣揚「武漢實驗室製造新冠病毒」的陰謀論。早在7月，他就在接受媒體採訪時稱，新冠病毒「起源於武漢的實驗室」。隨後，他又在個人節目上稱新冠病毒是來自中國的「生物武器」。

閆麗夢雖然自述今年4月就已前往美國，但她在7月10日才接受了美國霍士新聞網的專訪。

針對閆麗夢的言論，7月11日，香港大學在聲明中指出，閆麗夢的說法與校方理解的關鍵事實並不相符。同時，閆麗夢在訪問中的重點表述，雷同傳言，並沒有科學支持。

白宮前高級顧問班農等4名嫌疑人目前均已獲得保釋。（Reuters）

值得注意的是，此前8月，閆麗夢還上過班農的個人節目。而在8月20日，班農也因涉嫌在邊境牆相關籌款活動中欺騙了數十萬捐贈者被捕。美國曼哈頓聯邦法院的法官8月31日決定將在2021年5月24日對班農（Steve Bannon）等4名嫌疑人進行審判，在此之前他們的活動以及言論將受到一定限制。

針對這篇論文，哥倫比亞大學病毒學博士安吉拉·拉斯姆森（Angela Rasmussen）表示：「基本上，這些（論文內）研究都是推測的，有些甚至是完全虛構的。」

9月14日，閆麗夢在個人Twitter上放出論文鏈接不到兩天，Twitter就封禁了她的賬號Twitter官方早於今年3月曾宣布，會處理發布「與官方公共衛生信息相矛盾」內容的賬號。

對於Twitter官方的做法，美國議員喬希·霍利（Josh Hawley）9月17日發文稱，現在Twitter公開站在了北京一邊，暗示Twitter「通中」。

Twitter被封后，閆麗夢於9月15日再次接受美國霍士新聞採訪。在此次採訪中，閆麗夢稱中國政府「掩蓋了新冠病毒真相」，以及「新冠病毒是在實驗室裏創造出來的」。

此外，閆麗夢還聲稱自己和其他三名中國學者共同攥寫的論文中提供了「基因組證據」。