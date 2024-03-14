美股｜道指收市升37點　納指標指下跌　Intel及Tesla挫逾4%

投資者在連日獲利後，Nvidia等晶片股股價於周三（3月13日）回落。 市場並關注美國周四公布的生產者價格（PPI）數據，美股13日個別發展，道指收市升37點，納指及標指下跌。



道指收市報39,043.71點，升37.83點或0.10%；納指報16,177.77點，跌87.87點或0.54%；標普500指數報5,165.31點，跌9.96點或0.19%。

Nvidia在前一升急升後，13日股價回吐1.12%。多隻晶片股也股價下滑，Advanced Micro Devices跌3.93%、Broadcom挫2.63%。

Intel股價下跌4.44%，為跌幅最大道指成份股。彭博社報道，美國國防部已決定不向該公司資助25億美元以生產晶片。

Tesla遭富國銀行下調目標價至125美元，並將評級下調至「減持」，致股價下跌4.53%。

麥當勞表示，受中東局勢和中國需求疲軟的壓力，本季的國際銷售額可能會繼續下跌，消息令股價下跌3.89%。

美國零售商Dollar Tree公布虧損並表示計劃關閉約1,000家門市後，股價跌14.21%。

另外，比特幣（Bitcoin）一度突破73,000美元再創高，然後價格回落。