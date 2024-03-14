調查：78%香港高管料今年加人工　最多人預期轉工薪酬可增近兩成

畢馬威調查指出，儘管香港和中國內地整體招聘意欲偏軟，香港高管人員對就業前景感到樂觀，有39%受訪者希望在2024年上半年轉換工作，當中最多人（36%）預期轉工後薪酬增加10%至19%。



去年普遍獲得3%至5%加薪

調查發現，2023年有43%的受訪者尋求轉換工作，但只有不到一半人（15%）成功，而成功轉換工作的受訪者中，74%獲得加薪，平均增幅為17％。

調查亦顯示，香港專業人士於2023年與原職僱主進行薪酬檢討後，普遍獲得3%至5%加薪，與政府中低層薪酬等級的公務員增長趨勢一致（4.65%）。

畢馬威中國香港行政人員招聘服務總監鄭相維表示，儘管2023年成功獲得新職位的求職者數量有見減少，但求職者活動仍然活躍。調查發現企業面對不少挑戰，當中包括求職者缺乏所需指定技能因此與職位無法匹配，認為企業可以考慮加強培訓現有員工以挽留人才。

調查發現，78%受訪僱員料今年將加薪（資料圖片）

78%受訪高管料今年將加薪

香港的受訪者對於其薪資前景保持樂觀，當中78%預計2024年將獲得加薪，比例較去年的74%有所增長，而大多數受訪者預計，其薪酬在即將進行的薪酬檢討後，將有適度增加。當中最多人（35%）認為薪酬增加3%至5%，僅有7%認為薪酬增加16%或以上。

調查發現，超過80%的高管預期，今年員工人數將保持不變或增加，只有14%預計會減少。儘管市場環境充滿挑戰，仍有39%受訪者希望，在2024年上半年轉換工作，與去年相比有所增加。當中最多人（36%）預期轉工後，薪酬增加10%至19%。

另外，73%的受訪者表示，他們在2024 年會考慮移居大灣區，或轉到其他大灣區城市工作，而吸引他們的最主要三項因素，分別為事業及行業前景、較高的薪酬，以及更廣泛的工作機會。