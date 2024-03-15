美股｜道指收市跌137點　Tesla挫4.14%　Nvidia跌3.24%　蘋果反彈

反映通脹的美國2月份生產者價格數據（PPI）高於預期，令投資人懷疑聯儲局會否市場預期於6月減息，美股周四（14日）偏軟，道指於尾段擴大跌幅至超過300點，至收市跌137點。



道指收市報38,905.66點，跌137.66點或0.35%；納指報16,128.53點，跌49.24點或0.30%；標普500指數報5,150.48點，跌14.83點或0.29%。

微軟升2.44% AMD跌近4%

蘋果宣布收購加拿大人工智能（AI）初創公司DarwinAI，蘋果股價反彈1.09%。微軟攀升2.44%，為表現最強道指成份股。Amazon亦漲1.24%。

Tesla遭瑞銀下調目標價及首季付運量預期， 股價下跌4.14%。

晶片股連續第二天下跌，人工智能（AI）巨頭 Nvidia股價回吐跌3.24%，收市報每股879.44 美元。Advanced Micro Devices挫3.97%、Intel跌1.11%。

2月份PPI升幅高於預期 零售銷售低於預期

美國2月最終需求生產物價指數（PPI）按月上升0.6%，按年上升1.6%，兩者均大過市場預期。

美國2月零售銷售按月上升0.6%，低於市場預期的預期的0.8%；扣除汽車的零售銷售按月上升0.3%，也低過市場預期。

另外，美國上周新申領失業救濟人數按月減少1,000人至20.9萬人，低過市場預期的21.8萬人；持續申領人數按月增加1.7萬人至181.1萬人，也少過市場預期。