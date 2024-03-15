傳港銀縮樓按回贈　中原按揭王美鳳指按息無調整　樓市受影響不大

有傳本地銀行縮減按揭等現金回贈，有報道引述消息指出中銀（2388）從今日（15日）起，對轉按等非新買賣個案，不論貸款額多少均不設現金回贈，另有報道指出滙豐及恒生等銀行的轉按回贈比率，由1.5%降至0.5%。另有銀行將新造按揭的現金回贈比率，降至1.5%。



對於有關傳聞，，中原按揭董事總經理王美鳳指出，雖然1個月拆息已由去年12月平均5.49厘回落至現時大約4.5厘水平（3月15日之1個月拆息：4.51厘），但以現時市場按息主要為4.125厘計，拆息水平仍高於按揭息率，而拆息反映銀行資金成本水平，反映現時銀行資金成本仍高，加上「拆息高於按息」這情況已由去年5月起持續至今超過10個月，持續資金成本受壓情況在過往罕見，相信銀行主要在節省資金成本的考慮上，決定大幅削減按揭回贈金額。

王美鳳解釋，去年起資金成本上揚令銀行持續受壓的情況下，相關銀行由2月起逐步削減按揭現金回贈，銀行決定減回贈而未有上調按息，某程度上可避免對市場帶來較大影響，因供樓負擔及入息要求不受影響。她又指出3月份樓市在鬆綁後回復旺勢，相關銀行選擇在此刻進一步削減回贈降低成本負擔，基於樓市已回穩，加上減回贈不涉及按息調整，對樓市實質影響力不大。由於大型銀行調整具指標性，相信亦將有其他銀行跟隨削減按揭現金回贈減低資金成本壓力。

王美鳳指出，政府已將印花稅全撤辣及放寬按揭讓樓市鬆綁復常，即時令不同置業需求的買家受惠並重拾信心，樓市流轉量已正在快速上升至復常狀態，而在是次銀行按揭調整當中，雖然回贈減幅頗大，但不涉及按息調整，遂不影響供樓負擔及入息水平要求，相信對樓市實質影響不大。年內息率將掉頭回落，下半年銀行將可逐步減輕資金成本壓力，隨着樓市轉為向好，相信銀行在樓按取態方面維持正面。近日在鬆綁樓市的效應下，樓市轉角交投彈升令按揭貸款需求從低位大幅增加，相信為置業人士提供貸款的銀行能繼續正面支持市場需求。

王美鳳續指，在是次調整中，暫見銀行調整現金回贈的幅度有別，有銀行之減幅相對較細，有利保留較好的競爭力。目前銀行提供的按揭現金回贈參差度擴大至介乎貸款額之0.2%至高達2%不等，因應貸款額大小、不同客戶或貸款類別提供分層優惠，當中相信亦有銀行稍後跟隨削減按揭回贈，按揭用家可按自身需要瞭解或比較。