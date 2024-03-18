經濟學家陶冬料日央行周二公布結束負利率　日圓大底已見

日本央行今﹑明兩日（18日及19日）舉行議息會議。由於當地最大工會日本勞動組合總連合會（RENGO）於上周五（15日）公布的首批加薪結果，為符市場預期的5.28%，加幅為逾30年來最高，觸發市場人士對當局即將推動貨幣政策正常化的憧憬。經濟學家陶冬於中國首席經濟學家論壇平台撰文，認為日本央行已準備好推動利率政策正常化，相信在明日會宣布結束「負利率」政策，又指出除非美國聯儲局在減息政策有出乎意料的變局，否則日圓應該已見經到大底。



日圓最新匯價，每百日圓兌港元為5.245，跌0.19%。

陶冬進一步指出RENGO爭取大企業對員工加薪幅度高於市場預期，有望打破當地長期陷入通縮情況，並製造出「加薪﹑消費﹑通脹﹑再加薪」的良性循環，以及指出為民望低迷的岸田政府迫切需要這個改變。

他亦指出日本貨幣正常化與加息不完全一樣，預料日本央行結束負利率後未必急於繼續加息，因為通脹仍未完全穩定，經濟增長亦非理想。

談及日圓匯價及日本資產市場時，他指出日圓止跌回升，對日本出口不利，但是對吸引更多海外資金進入日圓資產十分有利。對於海外資金，這是資產升值和幣值升值的一石二鳥。由於這輪股市由外資主導，ETF和股指期權的影響力較大，日本龍頭企業的資產升值可能繼續跑贏大盤。全球基金對日本的資產配置比例已經提高，但不少基金仍處於低配狀態，而日本本土資金的日股配置部位也很低。

指日本經濟復甦受資產價格帶動

他指出，日本是繼美國、歐洲後再演繹「資產價格升值帶動經濟復甦」故事的經濟體，三地都是因為去槓桿招致的通貨緊縮局面，歐美央行直接透過激進的量化寬鬆政策，用憑空變出的信用化解債務危機，使得資產價格先行反彈，然後經濟逐漸復甦。

陶冬稱：「日本掙扎30年後，最後透過同樣方法脫困，當然這次的流動性不僅來自日本央行，也來自尋找價值窪地的美國熱錢。」