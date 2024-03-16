通脹升溫日股新高　日本央行勢棄負利率　專家卻話日圓強極有限？

1991年日本泡沫經濟破滅，導致經濟持續停滯，被稱為「失落三十年」。但近年日本通脹持續升溫，「打工仔」薪酬亦有改善，日本工會總聯合會（RENGO）於周五（15日）宣布，成功爭取薪資漲幅達5.28%，為30多年來最大幅度。



為何這個數字如此重要？事關日本《時事通訊社》早前報道，若果加薪結果「顯著」超過去年3.8%的水平，預料日本央行最快下周二（19日）宣布放棄由2016年2月開始實行的負利率政策。屆時當地利率上調至0%之餘，更是自2007年逾17年來首次加息。不過專家相信，當地利率最快都要等到4月份的會議才會出現改動，而且暫時未見有空間進一步加息，預料日圓匯價僅於現水平輕微上落。



1999年進入零利率時代

為應對持續低迷的經濟，早在1999月9月日本央行已將政策利率下調至0%，進入零利率時代，此後僅於2000至2001年、2006至2007年間輕微加息至略高於0%水平，當時解釋是認為經濟有復甦，或許不再需要非常規的零利率政策。

不過經濟未見起色，安倍晉三上任日本首相後提出「安倍經濟學」，推動實施超寬鬆貨幣政策以刺激經濟，包括於2013年4月央行宣布實施量化及質化寬鬆政策（QQE），以及於2016年2月將基準利率下調至-0.1%，並維持至今；2016年9月開始執行殖利率曲線控制（Yield Curve Control，YCC）及持續購買國債及商業票抓。可是一眾舉措似乎只為市場增加流動性，通脹率及經濟增長未見反彈，大部分時間維持通縮，或近乎沒有通脹。

日股曾創歷史新高

直到俄烏戰爭爆發全球物價急升，「歸功」於輸入通脹推動，令近兩年日本通脹持續維持於2%水平或以上，2023年初更一度急升至4.3%水平，已達央行目標。

另一方面，日股持續造好，日經225於早前曾升穿4萬點，不單止超越1990年泡沫破裂之前的38957.44點，創出歷史新高。股市造好、通脹上升，大型企業加人工，即使美元兌日元匯價在150的低位上落，但市場人士相信，樂觀情緒已為央行作出關鍵政策轉變提供充足的空間。

料下月取消負利率 惟沒能力持續加息

不過上海商業銀行研究部主管林俊泓估計，下星期未必會宣布取消負利率，相信最快要到今年4月。他解釋，以過去日本央行的慣常做法，政策改變前會向特別傳媒「放風」，披露政策細節，但今次未見。他相信央行現時正積極「試水溫」，「應該唔會下半年先取消負利率。央行應該想短期內做一啲改變，但唔似係今個月，如果下半年亦都唔洗咁早講，到時都唔記得啦。」

他又指，即使取消負利率措施，亦僅代表加息10點子左右，「對日圓影響好有限」，但取消負利率意味日本的加息周期正式開始，估計有部分投資者要平倉，短期內匯率價會有一轉升派，惟升幅有限，「現水平升最多3%至4%。」若以此推算，即每百日圓兌港元將上試5.477附近。

安柏環球金融集團首席投資總監雷志海亦相信，日本央行即將取消負利率，但在目前日本經濟前景及債務水平下，日央行未必有能力在持續加息，日圓「強極有限」，「日本政府過去發咁多債，如果加息的話要還更多息。」

「迷失三十年」或成歷史 外資流入勢成日圓升值主因

經常說日本經濟「迷失三十年」，林俊泓直言，從股市表現反映市場對日本經濟增長前景、企業管治等有信心，「依家睇都可以話（迷失三十年的說法）成為咗歷史」。

雷志海則指出，日圓匯價與日股市的反向走勢， 即日圓升、日股跌的走勢，早已成為歷史。過去日本為出口大國，匯價走跌影響企業盈利，惟近年日本已成為淨入口國家，再加上，過去為龍頭行業的半導體及造船業，近年已分別被南韓及中國取代，不過日本全球供應鏈方面有獨特優勢，令企業盈利持續。

他提到，日本企業文化較為保守，較少與股東及員工分享盈利，「所以日本公司嘅市盈率好低，因為賺到嘅錢股價追唔上。」但近年在社會及政府的推動下，企業願意增加員工薪酬及分紅，若果越來越多企業願意參考其他市場，更多分紅予股東，甚至提出回購股份，相信會引來新一波的外資流入，從而令日圓升值。