Nvidia推出新一代AI晶片Blackwell　稱性能提升30倍　盤後轉挫2%

Nvidia英偉達（美：NVDA）年度技術開發大會GTC昨日開幕，現場推出新款人工智能AI晶片與軟件，將用於運算AI模型，據悉性能將提升30倍。



Nvidia昨夜股價震蕩，盤中高見924.05美元，後急轉直下跌至870.85美元，最終收升0.7%，報884.55美元，美股昨夜三大指數齊升。然現在盤後仍轉挫，跌1.8%報869美元。



據報性能提升30倍 眾科技龍頭為客戶

行政總裁黃仁勳稱，新一代GPU命名為Blackwell，主要分作兩個型號：B200，以及由兩片B200與一顆 Grace CPU 組合而成的 GB200，因此並不是傳統意義上的單一 GPU。Blackwell 之名來自 David Harold Blackwell，是專門研究博弈、統計學的數學家，也是第一位入選美國國家科學院的黑人學者。

B200擁有2,080億個電晶體，而 H100/H200上僅有800億個電晶體，採用台積電4NP工藝制程，可以支援多達10萬億個參數的AI模型，而 OpenAI 的GPT-3由1,750億個參數組成。因此綜合而言，其性能將提升30倍。

英偉達（Nvidia，又譯輝達）昨夜收升0.7%，報884.55美元。（資料圖片）

公司未有披露晶片具體價格，但透露亞馬遜Amazon、谷歌Google、Facebook母企Meta、微軟Microsoft、OpenAI、甲骨文Oracle和特斯拉Tesla等主要客戶將使用這款新晶片。