美股｜道指收市升75點　Tesla飆逾6.3%　Nvidia開發者大會受注目

美國聯儲局周二起將一連兩日議息，市場預計將維持基準利率不變。道指周一（18日）收市升75點。納指受Alphabet、Tesla等大型成長股支持，收市漲0.82%。



道指收市報38,790.43點，升75.66點或0.20%；納指報16,103.45點，升130.27點或0.82%；標普500指數報5,149.42點，升32.33點或0.63%。

Alphabet漲4.6% Nvidia料發布新晶片

多數大型股上漲，Google母公司Alphabet曾漲7.7%，至收市升4.60%。有道稱蘋果公司（Apple）正洽談將Google的Gemini AI引擎內置到iPhone，帶動Alphabet急升。Apple股價漲0.63%。

Nvidia開發者大會開幕，外界預計將發佈新AI晶片，令公司股價早段漲逾5%，但至收市婚窄至0.70%。

Tesla上漲6.31%，該公司表示3月22日起Model Y在部份歐洲國家加價約2,000歐元，並自4月1日起在美國加價1,000美元。

周一起納入標指的Super Micro Computer股價跌6.38%。另外，波音據指被西雅圖一個聯邦大陪審團發出傳票，股價跌1.47%，為跌幅最大道指成份股。

美國聯儲局周二起將一連兩日議息，市場普遍預期聯儲局將維持基準利率不變，但關注利率點陣圖會否維持今年減息3次的預測，以及聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）會後言論。