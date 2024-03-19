小鵬汽車終止投票贊成阿里提名董事協議　胡曉辭任非執行董事

小鵬（9868）與阿里（9988）旗下淘寶中國之間，就有關後者提名董事，及小鵬董事長兼首席執行官何小鵬會以股東身份投贊成票的協議終止。



小鵬指出淘寶中國與何小鵬及公司於2021年6月22日訂立協議，其中包括何小鵬承諾若上市後淘寶中國提名阿里在小鵬的董事，何小鵬會以股東身份投票贊成該名候選人出任董事。前提是阿里候選人符合適用法律及組織章程大網及細則下關於公司董事的要求，若阿里的所有聯屬公司對小鵬的持股量少於5%，承諾將失效。

公司指出於今年3月19日，基益相互間自願協商淘寶中國﹑何小鵬及公司簽署書面協議，三方確認及同意有關董事提名及投票協議從3月19日起，全部終止且不再具有效力。公司會繼續與阿里在研發及營銷服務等多個領域進行合作，並在未來探索新商業合作機會。

胡曉辭任小鵬非執行董事

何小鵬指出﹕「我謹代表我們的董事會和管理團隊，感謝阿里巴巴集團對小鵬汽車的長期支持。我們期待與阿里巴巴的AI科技創新生態繼續深度合作。」

阿里巴巴集團戰略投資部董事總經理胡曉﹕「阿里巴巴集團將通過其世界級的雲及AI基礎設施、繼續支持小鵬汽車業界領先的智能電動車技術的發展；在阿里巴巴集團的人工智能戰略下，我們期待在未來持續賦能小鵬汽車的創新。」

另一方面胡曉從3月19日提出辭任非執行董事，以投入更多時間於彼之其他商業事務以及基於上述協議終止。

終止且不再具有效力。公司會繼續與阿里在研發及營銷服務等多個領域進行合作，並在未來探索新商業合作機會。

小鵬匯天飛行汽車（香港01 鄭寧 攝）

小鵬股東應佔虧損擴大至103.8億元人民幣

此外小鵬截至去年12月底止普通股股東應佔虧損103.8億元人民幣，按年增加13.57%。非公認會計原則小鵬普通股股東應佔虧損為94.4億元，按年增加12%。

公司又指出去年總收入為306.8億元，升14.2%；總交付量升17.3%至14.16萬輛。