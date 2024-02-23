小鵬汽車牽手阿聯酋經銷商加速出海　第二季起在中東非洲五國上市

小鵬汽車22日宣布與阿聯酋經銷商集團Ali&Sons建立戰略合作夥伴關係。



截至目前，小鵬汽車已與阿聯酋經銷商集團Ali&Sons、埃及RAYA集團、亞塞拜然SR集團、約旦TGargour&Fils集團、黎巴嫩GargourAsiaSAL集團達成戰略合作夥伴關係。據悉，與中東和非洲五國經銷商集團達成戰略合作後，小鵬汽車將從第三季開始在阿聯酋銷售小鵬G6和G9兩款SUV車型。同時，小鵬P7、G9將於第二季在約旦、黎巴嫩啟動交付，第三季在埃及啟動交付。

2024年2月22日，小鵬汽車宣布與阿聯酋經銷商集團Ali&Sons建立戰略合作夥伴關係。（快科技）

綜合《快科技》、《證券時報網》報道，小鵬汽車國際業務總經理唐志坤表示，22日宣布簽約的新市場，被公認為新能源汽車市場增長的核心，也是小鵬汽車進軍EMEA市場的極具前瞻性的一步。唐志坤矢言，小鵬汽車的目標是成為智能電動車領域的行業引領者，致力於開發滿足當地客戶需求的產品，更期待為全球客戶帶來領先的技術體驗和高品質服務。

業內普遍認為，進軍中東與非洲市場，標誌著小鵬汽車在全球化道路上又邁出重要的「第一步」。

據了解，小鵬汽車今年還計劃擴展包括德國、英國、意大利和法國在內的其他歐洲市場。

小鹏G9。（小鵬汽車）

《快科技》報道，小鵬汽車CEO何小鵬還親自線上招人，自言小鵬汽車用了3年初步探索，下一個5年會進入穩步快走階段，歡迎更多有海外銷售管理經驗的「鵬友」加入小鵬。

何小鵬在春節假期結束後，便向公司全體員工發布內部信，重點提及了小鵬在海外市場的布局規劃。

小鵬汽車CEO何小鵬還親自線上招人。（微博截圖）

何小鵬稱，今年是小鵬國際化V2.0的第一年，將於歐洲、東盟、中東、拉美、大洋洲等區域布局核心市場，深化產品的智能化優勢，加強產品的當地語系化適配，從產品、智能駕駛、品牌等方面全面打造全球化新路徑。

隨著智能駕駛產業化加速，有關行業機構預測國內乘用車出口在2024年有望達到500萬台。這意味著，對於中國車企來說，海外市場仍然有較大的空間待探索。

何小鵬判斷，2024年將是中國汽車品牌進入「血海」競爭的第一年，也就是淘汰賽的第一年。

報道指稱，隨著出海國家的增加，小鵬汽車透過聚焦歐洲和潛在的中東非地區，推出更多適配車型上市交付，小鵬汽車今年的海外銷量和市場份額，將有望增加到新的高度。