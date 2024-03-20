保誠去年新業務利潤增45%　第二次中期息14.21美分

保誠（2378）公布截至去年12月底止全年業績，年內新業務利潤增長45%至31.25億元（美元‧下同），經調整經營溢利增加8%至28.93億元，第二次中期股息為14.21美分，全年派息增加9%至20.47美分。

公司指出銷售額於今年頭兩個月持續增長。鑒於公司不懈努力，專注執行策略，堅信能夠達成2027年財務及策略目標，並加快為股東創造價值。



公司又指出，按《國際財務報告準則》去年錄得利潤17.12億元，2022年虧損9.97億元。

公司指出去年12 個市場的新業務利潤錄得雙位數增長，愈發堅信能夠達成二零二七年財務及策略目標，並加快為股東創造價值。

保誠亦指出，去年業務增長主要由香港帶動，年內香港業務，新業務利潤增長267%至14.11億，反映去年初恢復通關後，來自本地客戶及中國內地旅客的強勁需求。

向內地旅客銷售額為2019年1.1倍

公司又表示增長市場及其他分部包括馬來西亞及印尼亦有顯著的表現。代理分銷方面，每名活躍代理的平均新業務利潤增長 59%，帶動代理新業務利潤增長75%。

公司指出去年中國內地訪港旅客數字約相當於2019年疫情前的60%，而同期向中國內地旅客的年度保費等值銷售額約為2019年的1.1 倍，但仍略低於受2019 冠狀病毒病疫情相關影響前的2018年水平。