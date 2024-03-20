政府資產以REITs上市？　許正宇指涉風險評估等　政府需仔細研究

財經事務及庫務局局長許正宇以書面回應立法會議員提問時指出，就有關政府資產以房託基金（REITs）形式上市的建議，由於當中會牽涉資產與風險評估和財務費用等，政府需仔細研究各項因素，包括財政狀況、市場情況和發展等。



他又指出政府會繼續與業界探討各項優化措施，進一步增強房託基金市場的競爭力，推動資產及財富管理業的發展。

許正宇表示香港是國際資產及財富管理中心，管理資產超過30萬億元。政府一直通過不同措施加強香港在資產及財富管理業的競爭力，當中包括推動房地產投資信託基金市場發展。具體而言，證監會於2020年修訂了《房地產投資信託基金守則》，放寬房託基金的投資限制，包括（i）容許房託基金投資於少數權益物業；（ii）在取得單位持有人批准的情況下於投資物業發展項目時，可超過資產總值10%的上限；以及（iii）提升借款限額至資產總值的50%。證監會也透過常見問答，表明房託基金可投資於可以產生經常性收入或費用流的基礎設施物業。另一方面，強制性公積金計劃管理局於2020年放寬強積金計劃投資房託基金的限制，以擴闊房託基金投資者的基礎。證監會正研究措施，便利房託基金企業重組安排。

延長資助計劃吸引更多REITs來港

他又指出為進一步吸引業界在港成立房託基金，政府及證監會於2021年5月推出資助計劃，為在港上市的房託基金提供資助，用以支付本地專業服務提供者所收取的合資格費用。資助計劃普遍受業界歡迎，就此，2024至25財政年度政府《財政預算案》（《預算案》）宣布延長資助計劃3年至2027年，以推動更多房託基金來港發展。

他又指出在今年的《預算案》內也提到，為進一步提高市場競爭力，房託基金單位轉讓將獲豁免繳付印花稅。

許正宇指出內地與本港金融市場的互聯互通不斷增量擴容，政府及監管機構正與內地有關部委積極商討各項優化措施，包括將房託基金納入互聯互通機制，以吸引更多企業和資金利用香港市場。預計上述措施將降低房託基金的交易成本，擴大房託基金市場的流動性和吸引力。政府也會不時檢討相關措施，以強化市場發展。