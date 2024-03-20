長建去年多賺3.6%至逾80億元　末期息1.85元

長建（1038）公布截至去年底止全年業績，歸屬股東溢利為80.27億元，按年增加3.6%，若撇除2022年出售Northumbrian Water部份權益錄得一次性收益，年內多賺12%。派末期息1.85元，連同中期息，全年派息2.56元，按年增加1.2%，上市27年來股息連年增長。



長建指出旗下電能（0006）為公司提供溢利貢獻為21.62億元，按年增長6%。英國基建業務於年內溢利貢獻30.5億元，與2022年相若。澳洲業務溢利按年跌6%至18.55億元，歐洲大陸基建業務溢利貢獻減少19%至5.35億元。加拿大業務於年內溢利增加5%至6.48億元。新西蘭基建溢利貢獻為1.68億元，按年增1%。香港及內地業務方面，溢利貢獻降低40%至1.17億元。

一直恪守審慎財務管理

長建指出財務根基雄厚，別具優勢在動盪的經濟環境下物色新機會。長建與其他同為長江集團成員之策略夥伴包括長江實業（1113）及電能，皆具備充裕之財力，無論在現有行業或嶄新領域，均處於有利位置把握環球投資新機遇。

他又指出長建致力追求增長之同時，一直恪守審慎財務管理。財務紀律及謹慎理財乃集團核心價值。長建秉持優良往績，兼顧推動持續盈利增長與保持理想負債水平。集團一貫的經營方針乃在穩健與增長間力求平衡，進行擴展過程中不會抱有志在必得的心態。