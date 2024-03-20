騰訊大手筆增派42％股息　現金流強勁　海外遊戲增長跑贏全球同業

騰訊（0700）公佈最新業績，去年第4季非國際財務報告（Non-IFRS）準則權益持有人應佔溢利426.8億元（人民幣‧下同），按年增44%，按季跌5%，但勝於市場預期的419.7億元。



騰訊今次大手筆提升股東回報，將增派股息42％至每股3.4港元，並計劃將股份回購規模至少翻倍，至於逾1,000億港元。騰訊總裁劉熾平反復提及，這是因為公司具備強勁的現金及資產，其去年自由現金流擁有240億美元。而在遊戲市場，官方在監管上採正面態度，去年其海外的遊戲業務增長，跑贏了全球遊戲行業。



去年自由現金流擁240億美元

業績會中，騰訊總裁劉熾平反復提及，公司具備強勁的現金及資產，其去年自由現金流擁有240億美元，折合約1872億港元，現金總額570億美元，擁有龐大的投資組合1260億美元，其中上市投資780億美元，具備由現金生成的商業模式和穩健的增長支撐。

因此公司專注提升股東回報，認為公司價值被低估，但具備強大的能力回饋股東，不過未有披露對於股東權益報酬率ROE的預期。

騰訊總裁劉熾平指出，公司具備強勁的現金及資產。（資料圖片）

官方監管態度正面 海外遊戲增長跑贏全球同業

作為王牌業務的遊戲收入，公司去年增值服務業務收入按年增長4%，至2984億元，佔據業務收入的49%。國際市場遊戲收入增長14%至532億元，本土市場遊戲收入增長2%至1267億元。去年冬至，騰訊曾一度因內地網遊監管諮詢，股價高台跳水，公司今次回應稱，官方監管態度是採取正面態度，故業務不太會收到諮詢文件的影響。

劉熾平指，公司國際遊戲收入增長14%，全球的遊戲行業增長只有低單位數，而公司目前海外遊戲已經貢獻了30%的收入，實則跑贏全球同業。

在本土市場，第四季收入其實下降了3%至270億元，由於《王者榮耀》及《和平精英》的貢獻減少，不過日活躍用戶數DAU未受影響，僅為商業波動性，並非用戶群體問題，料下季度即可改善。公司指其「頭部遊戲」由6款增至8款，新加入了《金鏟鏟之戰》及《英雄聯盟》手遊版，此外去年新推的「闔家歡」類型遊戲《元夢之星》DAU持續破千萬，公司直言「非常滿意」，將長期耕耘此種遊戲類別，並在今年推出更多「大作」。此外，公司去年小遊戲的總流水增長超過50%

騰訊去年國際市場遊戲收入增長14%至532億元。（資料圖片）

AI投入助力廣告推薦創收 網絡廣告收入增23%

就分部而言，社交網絡收入按年增長1%至1185億元，由於音樂付費會員及小遊戲平台服務費收入增長，部分被音樂直播及遊戲直播服務收入下降所抵消。公司指出，去年小遊戲的總流水增長超過50%。

網絡廣告業務收入按年增長23%至1015億元，受視頻號及微信搜一搜的新廣告庫存以及其廣告平台持續升級所帶動。金融科技及企業服務業務收入按年增長15%至2038億元，得益於支付活動增加及理財服務收入增長。

公司提及去年推出的混元大模型稱，公司在AI方面的投入，已經產生了很多的收益，其對於廣告推薦等大有助益。公司稱，目前混元大模型具萬億的參數規模，將同步推進TO B和TO C的應用。

騰訊指，AI已經應用於廣告推薦，提供收益。（資料圖片）

毛利率提升至48%

公司去年毛利按年增長23%至2,931億元，毛利率由去年的43%提升至48%。毛利率改善主要由於收入結構向高質量收入來源的轉變，尤其是視頻號廣告和帶貨技術服務費，以及小遊戲平台服務費。而低毛利率的收入就降低，包括音樂直播及遊戲直播服務。