美國議息｜聯儲局維持利率不變　點陣圖維持預期今年減息3次

撰文：蕭通
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美國聯儲局周三（3月20日）公布議息結果，連續第5次維持利率不變，一如市場預期。目前聯邦基金指標利率仍介乎5.25至5.50厘區間。點陣圖維持今年累計減息3次的預期，今年聯邦基金利率預期中值為4.6%，與去年12月的預測一致。

不過，由於最近通脹出現上升，官員對2025年減息次數的預期減少至3次，而不是去年12月預測的4次。最新點陣圖顯示，官員預計至2025年年底的聯邦基金利率為3.9厘，高過去年12月預計的3.6厘；並預計2026年年底的聯邦基金利率為3.1厘，高過之前預測的2.9厘。

聯邦公開市場委員會（FOMC）會後聲明稱，委員們一致同意此次的利率決定。 聲明與上次幾乎相同，顯示官員認為對通脹持續邁向2%的目標更有信心前，並不適合減息。聲明重申，過去一年通脹已經降溫，但仍處於高位。在討論就業情況時，刪除1月指「增長有所放緩」的用詞，調整為「就業增長依然強勁」。

聯儲局的圖表顯示，與會者中多數認為PCE通脹、核心PCE通脹，均面臨較高的不確定性，風險傾向上行。聯儲局對今年的核心PCE預測，從12月的2.4%上調至2.6%；2024年的GDP預測，也從去年12月的1.4%上調至2.1%。

聯儲局對上一次宣布加息為去年7月，為聯儲局過去兩年緊縮週期中第11次加息行動。此後議息會議均維持利率不變，外界預期聯儲局即將減息。

美股在決議公布後上揚　 道指漲逾150點

聯儲局公布決議後，美股三大指數走高。截至本港時間21日凌晨2時07分，道指報39,282點，升171點或0.44%；納指報16,268點，升102點或0.63%；標普500指數報5,200點，升21點或0.42%。

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