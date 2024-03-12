拜登提2025年政府預算7.3萬億美元　儲局線人稱暗示Fed不大幅減息

美國總統拜登提出2025年預算金額為7.3萬億美元，又預料未來10年聯邦政府債務達到45萬億美元。有聯儲局線人之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos認為，拜登的最新預算數字或釋放出聯儲局的利率會保持較高水平。



Nick Timiraos於社交媒體上發文，指出美國於上周五（8日）公布非農業就業數據後，拜登曾打賭聯儲局將會減息。可是白宮最新公布的預算數字，帶來的經濟預期卻釋放出截然不同的訊號，即市場對聯邦公開市場委員會（FOMC）大幅減息的預期應該降溫。

拜登於當地時間周一（11日）提交2025財年的預算案，總額為7.266 萬億美元，比前一年預算增加 4.6%，重點包括為住房、醫療保健、託兒制定新的計劃；為家庭提供稅收減免、降低醫療成本、縮小赤字，並對富人和企業增加徵稅。此草案不太可能在國會獲得通過，但被視為拜登競逐連任的施政藍圖。

10年內削減3萬億美元赤字

拜登在長達188頁的草案中，涵蓋了10年的支出、稅收和債務。如果其預算案成獲得通過，政府赤字可望在10年內削減3萬億美元，以減緩總額高達34.5兆美元的國債增長。在此期間，政府將總共增加4.9萬億美元稅收，並使用當中約1.9萬億美元來資助各種項目，其餘將用於削減赤字。