聯儲局維持現行息率　中銀陳衞全稱議息方向有利資產市場

美聯儲一如預期公佈維持利率不變，但調高了今年的個人消費支出價格指數年率化升幅預測至 2.6%。中銀香港私人銀行副總經理陳衞全認為，今次議息有兩大重點值得關注，第一是當局繼去年12月議息後季度性更新利率點陣圖，最新顯示今年底聯邦基金利率中位數依然為 4.6%，與上次一致，亦即反映預計到 2024 年底仍然可能減息 0.75厘。至於到 2025 年底則再減0.75厘，卻較上次預測減1厘為少。



第二是當局開始討論減慢量化緊縮的步伐。雖然今次議息未有結論或詳細時間表，但市場估計未來議息會議將有更多細節公佈。

陳衞全指出今次議息結果雖未有太大轉變，但依然顯示出美聯儲對利率見頂的大方向不變，除了稍為調高通脹預測外，將會更謹慎審視經濟數據走向。另一方面，如果當局開始研究減慢量化緊縮的步伐，代表其開始關注市場流動性的變化，特別是在美國隔夜逆回購總量已經從過去兩年高位下降不少之後。總體而言，今次議息方向對資產市場有正面影響。

陳衞全預期目前利率期貨市場反映幾個主要央行，包括歐洲中央銀行及英倫銀行皆可能在今年6月份開始減息，配合最近日本央行結束負利率又同時表示將繼續維持較寬鬆貨幣政策的形勢下，全球風險資產目前仍然處於較有利情況。各大央行行動現時高度取決於經濟數據走向，同時亦與金融市場的流動性息息相關。所以投資者應關注最新經濟數據，以及一些市場流動性指標，例如由彭博編制的美國金融情勢指數，目前已回升至過去兩年間的較高水平，代表市場流動性較為充裕。投資者應適時評估趨勢是否有所轉變，及時作出適當避險部署。

恒生料資金將重返亞洲

恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡表示：「聯儲局在3月份議息會宣佈維持利率不變，主席鮑威爾表示今年開始作出減息仍是合適。新的聯儲局利率點陣圖顯示，聯儲局官員們仍然維持今年底聯邦基金利率將降至4.6厘之預測，預示年內減息幅度或達75個基點。言論緩和市場對減息不確定性的憂慮，風險情緒應聲造好並刺激美股升至新高，短年期美債息大幅回吐。利率期貨預期聯儲局6月開始減息之機率有所上升，而7月開始減息則已經為市場共識。由於聯儲減息預期不變，我們認為未來幾年聯儲局將引導美國市場利率逐步下降的趨勢會利好美元投資級企業債券中長線表現，債券估值將受利率下降而受到提升。穩定的信貸評級和目前較為吸引的收益率將利好資金繼續流入這些高質素債券資產。股市方面，由於聯儲仍偏鴿派，料美元回吐壓力大，利好美國以外股市。亞洲股市於聯儲局2021年加息周期開始至今一直大幅跑輸美股表現，未來反而或將會最受惠美國進入減息周期，環球資金回流亞洲地區。」