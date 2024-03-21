國泰2月客運量按年增近62%　第4季開設往來沙特阿拉伯利雅德航線

國泰（0293）公布2月客﹑貨運量數據，2月份載客量為180.11萬人次，按年增加61.6%，可用座位千米數按年增加57.3%，乘客運載率降低3.8個百分點至82.4%。



公司又指出當月貨運載量為10.7萬公噸，按年升3%。月內貨物收入噸千米數按年增加3.8%，運載率下跌7.5個百分點至59.2%，可用貨物噸千米數則按年增加16.9%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示﹕「今年二月適逢農曆新年假期，客運業務表現理想。來自香港、大灣區其他城市及內地的出行需求激增，當中短途航線的增幅尤其顯著。另外，香港與內地之間客運需求亦十分殷切，內地航線的載客率於農曆新年期間高達 85%。日本於一月不幸發生地震，前往當地的需求受消息影響而下滑，二月則錄得強勁反彈，當中又以香港出發的需求較為強勁。 」

她又指出﹕「貨運業務在2月份受農曆新年假期影響，表現一如預期有所回順，貨運量較1月份減少7%。儘管如此，基於農曆新年前的貨運需求穩健上升，假期期間香港和內地的需求雖短暫回順，影響仍較過往數年輕微，2月貨運量較2023年2月錄得3%按年增長。

國泰料貨運需求3月下旬回升。（資料圖片／余俊亮攝）

她又指出﹕「展望未來，預計市民出行需求於復活節假期前逐漸增長，特別是長途航線；而隨著不同的會展在香港舉行，商務顧客來港的需求亦會持續強勁。此外，『個人遊』計劃近日擴展至西安及青島，將有助刺激未來一段時間，尤其是5月份勞動節假期的訪港旅遊需求。國泰團隊在重建之路上一直努力不懈，除恢復航點及增加航班外，亦致力開拓新航線，為香港帶來更多商機和休閒旅遊目的地。此外，我們堅定支持國家的『一帶一路』倡議，已於沿線14個國家共21個航點提供航班服務。我們很高興宣布，國泰航空將於今年第四季開設全新客運航線，往來沙地阿拉伯首都及金融中心利雅得，詳情將於稍後時間公布。 貨運方面，預料隨著第一季即將結束，貨運需求將於3月下旬回升。儘管電子商貿繼續帶動香港的出口需求，我們亦會透過提供多元化的貨運解決方案，運載各類貨物，滿足付貨人的不同需要。」