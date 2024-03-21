聯儲局議息｜中原按揭王美鳳料港息將橫行　年內按息跌至4厘以下

美國聯儲局凌晨宣布2024年第2次議息會議結果，公開市場委員會成員一致通過維持聯邦基金利率介乎5.25厘至5.5厘不變，符合市場預期，是連續5次會議按兵不動。中原按揭董事總經理王美鳳指出，從美國議息聲明已釋出今年減息訊號，料接近今年中將啟動減息，按照聯儲局官員預期美息今年減幅將達0.75厘。現時港元拆息仍高於按息的情況下，料現有按息主要為4.125厘將橫行一段時間，預期下半年港元拆息將可逐步回落，有利改善銀行資金成本，年內本港按息料可回落至4厘之下水平。



對樓巿方面，王美鳳續指，政府為樓市撤辣後，市場信心得以提振令樓市重拾動力，頓時釋放積聚多時的各方面購買力，推動3月份樓市一﹑二手交投俱顯著彈升。年內將減息的預期下，為撤辣後樓市亦多添了利好因素，料今年樓市在氣氛向好下流轉量可回復健康活躍水平。

港息方面，王美鳳指出，儘管美國今年內將掉頭減息，本港最優惠利率P及按息仍較大機會先橫行一段時間，未必可即時跟隨美息掉頭回落，故此現時按息主要為4.125厘將會橫行一段時間，原因是剛過去加息周期本港最優惠利率P加幅大幅落後於美息，港P加息幅度少於美息達4.375厘，當美國減息，以港P現時水平未必有即時跟隨下調需要。同時目前反映銀行資金成本的港元拆息（3月20日之1個月拆息﹕4.6厘）仍高於實際按息（現主要為4.125厘），資金成本仍高情況下，按息暫未有即時跟隨美息回落的條件。

王美鳳預期，當今年美息回落港元拆息料亦可逐步下跌，當港元拆息回落一定幅度，銀行將有機會因應資金成本及業務取態考慮減P又或下調樓按息率，屆時本港按息將可回落，預期本港按息在今年內回落至4厘之下水平。