美股｜道指收市升269點　三大指數再破頂　Reddit高招股價48%

美國聯儲局一如預期維持利率不變，美股周四（3月21日）進一步上揚，三大指數連續第二日齊創新高紀錄，道指收市升269點，逼近4萬點大關。



道指收市報39,781.37點，升269.24點或0.68%；納指報16,401.84點，升32.43點或0.20%；標普500指數報5,241.53點，升16.91點或0.32%。

美光科技飆14.13% 蘋果挫4.13%

晶片股上漲，美光科技（Micron Technology）公布令人意外的季度利潤，並預測第三季收入高於預期，股價上漲14.13%，創歷史新高。

博通（Broadcom）獲投行TD CowenIntel上調評級至「跑贏大市」後升5.64%。Nvidia等同業股價均上漲， Nvidia升1.18%、Intel漲0.52%。

有「美國連登」之稱的美國最大熱門論壇Reddit，21日在紐約正式掛牌。開盤價報47美元，比IPO上限34美元的定價高38%；收市報50.44美元，較招股價高48.35%，該股集資額7.48億美元。

蘋果公司（Apple）遭美國司法部起訴壟斷智能手機市場，股價跌4.13%。

初領失業救濟人數少於預期

數據方面，美國上星期新申領失業救濟人數減少2,000人至21萬人；續領人數按周升4,000人至180.7萬人，均少過市場預期。

標普全球公布，美國3月製造業採購經理指數（PMI）初值為52.5，高於市場預期的51.7，上月終值為52.2。