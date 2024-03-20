美股｜道指收市升320點　Nvidia挫近4%後倒升1%

美國聯儲局周二（19日）起一連兩日議息，市場預計將維持基準利率不變。美國公債殖利率大幅下跌，提振股市。道指收市升320點；納指在Nvidia股價回升後反彈，至收市升0.39%。



道指收市報39,110.76點，升320.33點或0.83%；納指報16,166.79點，升63.34點或0.39%；標普500指數報5,178.51點，升29.09點或0.56%。

人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia行政總裁黃仁勳表示，前一天發佈的Blackwell B200新晶片，每枚售價料為3萬至4萬美元，預期今年稍後上市。Nvidia周二股一度跌逾3.9%，至收市倒升1.07%。

Intel及AMD股價下跌 蘋果漲1.36%

Spire Global宣布與Nvidia合作開發AI驅動的天氣預報，股價上漲30.37%。Nvidia的競爭對手股價滑落，Intel股價跌1.55%，為跌幅最大道指成份股。Advanced Micro Devices（AMD）股價則跌4.84%。

AI伺服器製造商Super Micro Computer計劃增發200萬股，集資最多20億美元，股價下跌8.96%。

蘋果公司（Apple）、麥當勞、家得寶（Home Depot）股價上漲，帶動道指上揚，3家企業股價至收市升1.36%至2.02%。

另外，Tesla繼前一日急升後，周二股價回落1.43%。

美國聯儲局周二起將一連兩日議息，市場普遍預期聯儲局將維持基準利率不變，但關注利率點陣圖會否維持今年減息3次的預測，以及聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）會後言論。