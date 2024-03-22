美團去年第4季轉賺22億元人民幣　全年賺139億元人民幣　不派息

美團（3690）公布截至去年底第4季業績，溢利為22.16億元（人民幣‧下同），轉虧為盈。季內按非國除財務報告會計準則計量，經調整除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為37.44億元，按年升26.5%，經調整溢利為43.74億元，按年增加427.6%。



季內收入736.95億元，按年增加22.6%。其中來自來心業務收入增加26.8%至551.3億元，經營溢利為80.19億元，新業務收入增長11.5%至185.65億元，虧損收窄至48.32億元。整體經營溢利為17.58億元。

公司又指出年內溢利138.57億元，轉虧為盈。年內按非國除財務報告會計準則計量，經調整除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）為238.78億元，按年升145.5%，經調整溢利為232.53億元。不派息。

全年收入增25.8%

公司亦指出，去年收入為2,767.44億元，增長25.8%。核心本地商業分部收入按年增長28.7%至2,069億元，核心本地商業分部經營溢利為387億元，按年增長31.2%。新業務分部收入按年增長18%至698億元，經營虧損按年收窄至202億元。