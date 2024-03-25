2024胡潤富豪榜揭盅　馬斯克重登榜首　李嘉誠身家跌1成排名降7名

今日（25日）胡潤研究院發布《2024胡潤全球富豪榜》，全球身家達十億美元以上的企業家總數達到3,279位，按年增加167人或5%，而中國仍然是擁有身家達十億美元的企業家最多的國家，合共814位。



Tesla行政總裁馬斯克Elon Musk以1.67萬億（人民幣‧下同）的收入，重登榜首。農夫山泉（9633）鍾睒睒蟬聯中國富豪榜首，全球排名第21位，不過身家就縮水9%至4,500億元。



此外長和（0001）李嘉誠、李澤鉅父子財富下降10%，以2,000億元位列中國第6，全球第46，下降7位。此外，李澤楷以720億元的身家，排名全球第217位。



李嘉誠、李澤鉅父子財富下降10%，以2000億元位列中國第6，全球第46。（資料圖片）

股神巴菲特排名第五 朱克伯格身家漲最勁

除卻馬斯克位居榜首，受惠於Tesla的電動車熱潮，其旗下太空探索技術公司SpaceX在成功發射、衛星互聯網項目和利潤豐厚的政府合同的支持下，估值達到了新的高度。此外Facebook母企Meta、亞馬遜Amazon、谷歌母公司Alphabet、甲骨文、微軟Microsoft等雲計算相關的企業家，身家均大漲。英偉達Nvidia的黃仁勳首次進入全球前30。

排名第二的為Amazon貝索斯，身家1.33萬億元，全年身家暴漲57%；排名第三的奢侈品巨頭LVMH的伯納德·阿諾特，慘成為前十名中身家唯一縮水的富豪，全年身價縮水1,900億元至1.26萬億元。

此外股神巴菲特以1.04萬億元的財富保持第五，與甲骨文拉里·埃裏森並列，但不敵Meta的朱克伯格，Meta今年股價翻倍，朱克伯格身家暴漲6,500億元至1.14萬億元，也是榜單上財富增長最多的富豪。

農夫山泉鍾睒睒蟬聯榜首 拼多多黃崢躋身中國第二

在中國榜而言，富位繼續由農夫山泉鍾睒睒蟬聯，全球排名第21位，身家縮水9%至4,500億元。而平價電商拼多多董事長黃崢，受惠Temu成功出海，財富暴漲71%至3,850億元，排名中國第2，全球第24，也是過去一年財富增長最多的中國富豪。中國榜第3則是騰訊（0700）主席馬化騰，不過也縮水一成至2,500億元，世界排名第36。

緊隨其後的就有Tiktok字節跳動張一鳴、網易（9999）丁磊、美的何享健家族。香港富豪李嘉誠父子身家下降10%，以2,000億元位列中國第6，全球第46，下降7位。而恒基兆業（0012）李兆基中國富豪榜排名僅次於李嘉誠家族，世界排名第65。

拼多多董事長黃崢是過去一年財富增長最多的中國富豪。（資料圖片）

中國擁最多十億美金身家富豪 但208人落榜

不過，儘管中國仍然是擁有十億美金身家的企業家最多的國家，擁有814位，但在過去一年中國的十億美金企業家減少了155人，共有208人落榜，佔全球落榜總數的75%。